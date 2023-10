Gitarrist Brian May hilft der NASA bei der Landsonde auf dem Asteroiden Bennu

Brian May ist nicht nur ein legendärer Gitarrist der Band Queen, sondern auch ein promovierter Astrophysiker. Kürzlich nutzte er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, indem er der NASA dabei half, herauszufinden, wo ihre Sonde auf dem Asteroiden Bennu landen sollte.

Bennu ist ein Asteroid, von dem man annimmt, dass er ein Überbleibsel aus dem frühen Sonnensystem ist. Er besteht aus durch die Schwerkraft zusammengehaltenen Gesteinsbrocken und umkreist alle 1.2 Jahre die Sonne. Im Jahr 2016 startete die NASA die Raumsonde OSIRIS-REx mit der Mission, Proben von Bennu zu sammeln.

Die Herausforderung bestand darin, einen geeigneten Landeplatz auf der Oberfläche des Asteroiden zu finden. Der ursprüngliche Plan sah vor, an einem als „Strand“ bezeichneten Gebiet zu landen, aber es stellte sich heraus, dass es sich bei Bennu tatsächlich um ein unwegsames, mit Felsbrocken bedecktes Gelände handelte. Hier kam Brian May ins Spiel.

May entwickelte stereoskopische Bilder von Bennus Oberfläche, um einen sicheren Landeplatz für das Raumschiff zu identifizieren. Die stereoskopische Bildgebung verleiht flachen Bildern Tiefe, ähnlich dem Effekt einer 3D-Brille. Sein Fachwissen in dieser Technik erwies sich für eine erfolgreiche Landung als unschätzbar wertvoll.

Dante Lauretta, der Leiter der OSIRIS-REx-Mission, lobte Mays Engagement und beschrieb ihn als echten Weltraum-Enthusiasten und Verfechter der Weltraumforschung. Mays Beitrag zur Mission wurde in einem von Lauretta mitverfassten Buch mit dem Titel „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“ detailliert beschrieben.

Brian Mays Doppelkarriere als Musiker und Astrophysiker ist ein Beweis für seine Leidenschaft für Kunst und Wissenschaft. Seine Zusammenarbeit mit der NASA zeigt die bedeutende Rolle, die Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund bei der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Forschung spielen können.

