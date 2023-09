Brian May, Astrophysiker und Queen-Gitarrist, unterstützt die NASA bei der Kartierung des Asteroiden Bennu

Brian May, der legendäre Leadgitarrist der Band Queen, hat zur Mission der NASA beigetragen, eine Probe des Asteroiden Bennu zu kartieren und zu entnehmen. May, die einen Doktortitel in Astrophysik besitzt, arbeitete mit der Wissenschaftlerin Claudia Manzoni zusammen, um realistische 3D-Bilder von Weltraummissionen zu erstellen. Mithilfe dieser Bilder half May dabei, Bennu zu kartieren und eine sichere Landezone für die OSIRIS-REx-Sonde zu finden, die die Probe gesammelt hatte.

Die Zusammenarbeit begann, als May Stereobilder – 3D-Bilder aus OSIRIS-REx-Missionsbildern – an Missionsleiter Dante Lauretta schickte. Lauretta war von der Qualität der Stereoanlagen beeindruckt und erkannte ihr Potenzial bei der Lokalisierung eines Landeplatzes für die Probe. May, Manzoni, Lauretta und andere arbeiteten gemeinsam an dem Projekt, aus dem das Buch „Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid“ hervorging.

Dies ist nicht Mays erste Zusammenarbeit mit der NASA. Im Jahr 2015 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Mission New Horizons beteiligt, die Pluto erforschte. May ist nicht nur für seine Beiträge zur Astrophysik bekannt, sondern auch als Songwriter hinter vielen Queen-Hits, darunter „We Will Rock You“ und „I Want It All“.

Mays Leidenschaft für den Weltraum und die Wissenschaft zeigt sich in seiner aktiven Rolle bei NASA-Missionen. Sein Fachwissen und seine Kreativität als Astrophysiker und Gitarrist wirken sich weiterhin auf diesem Gebiet aus.

Quellen:

– The Weather Channel – „Queen-Gitarrist Brian May hilft der NASA bei der Kartierung des Asteroiden Bennu“

– Space.com – „Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May auf der OSIRIS-REx-Asteroidenprobenmission der NASA“