Die Reise der Edelmetalle der Erde: Wie sie nahe der Oberfläche blieben

Eine neue von Geophysikern durchgeführte Studie gibt Aufschluss darüber, wie die Edelmetalle der Erde, wie Gold und Platin, in der Nähe der Planetenoberfläche verblieben. Diese als hochsiderophile Elemente (High Siderophile Elements, HSE) bekannten Metalle werden stark von Eisen angezogen und wurden während ihrer Entstehung in die Struktur der Erde einbezogen. Die Frage, wie diese wertvollen Metalle in der Nähe der Oberfläche blieben, beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten.

Der Studie zufolge kam es nach der Bildung des größten Teils der Erde zu mehreren Kollisionen mit Protoplaneten. Eine bemerkenswerte Kollision mit einem Objekt namens Theia führte zur Entstehung des Erdmondes. Während die meisten Protoplaneten von Theia und anderen Protoplaneten von der Erde absorbiert wurden, blieben die darin enthaltenen HSEs im Erdmantel gefangen, anstatt im Erdkern zu versinken.

Von den Forschern entwickelte Computermodelle zeigen, dass sich nach jedem riesigen Einschlag ein riesiger Ozean aus Magma in der Lithosphäre der Erde bildete. Die Edelmetalle sanken nach und nach durch diesen Ozean, bis sie eine teilweise geschmolzene Übergangsschicht erreichten. Diese Schicht verlangsamte ihren Abstieg, wodurch der untere Mantel abkühlen und sich verfestigen konnte, wodurch die HSEs daran gehindert wurden, den Kern zu erreichen.

Die im Erdmantel eingeschlossenen HSEs werden durch die Konvektion thermischer Strömungen beeinflusst, die vom heißen Erdkern ausgehen und bis heute anhalten. Diese Strömungen bewegen die Edelmetalle um die Erde und bringen sie mit der Zeit an die Oberfläche.

Die Studie stellt außerdem fest, dass Echos dieser frühen Einschläge immer noch im tiefen Mantel unter Afrika und im Pazifischen Ozean beobachtet werden können. Diese Regionen, die als „große Provinzen mit geringer Schergeschwindigkeit“ (LLSVPs) bekannt sind, machen einen erheblichen Teil des Erdvolumens aus und liefern Beweise für die Einschlagereignisse, die vor Milliarden von Jahren stattfanden.

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse eine solide Erklärung dafür liefern, wie die Edelmetalle der Erde in der Nähe der Oberfläche blieben. Diese Studie zeigt, wie wichtig es ist, konventionelle Weisheiten zu überprüfen, um unerwartete Entdeckungen zu machen.

