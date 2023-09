Ein Blick in die Gravitationswellen der Milchstraße mit simulierter Karte

Eine mithilfe von Gravitationswellen simulierte Karte der Milchstraße hat einen Einblick in die Beobachtungen zukünftiger weltraumgestützter Detektoren gegeben. Obwohl mehr als 90 Gravitationswellenereignisse von bodengestützten Detektoren erfasst wurden, stammt keines davon aus unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Allerdings beherbergt unsere Galaxie ultrakompakte Doppelsterne, also Doppelsterne, die sich zu Sternresten entwickelt haben. Diese Doppelsterne enthalten kompakte Objekte wie Weiße Zwerge, Neutronensterne und Schwarze Löcher in engen Umlaufbahnen. Bodengebundene Detektoren sind aufgrund ihrer niedrigen Frequenz nicht in der Lage, die von diesen Doppelsternen ausgesendeten Gravitationswellen zu erfassen.

Um dieser Einschränkung zu begegnen, werden mehrere weltraumgestützte Gravitationswellendetektoren entwickelt. Unter ihnen steht die Laser-Interferometer-Weltraumantenne (LISA) der Europäischen Weltraumorganisation an vorderster Front, deren Start für die 2030er Jahre geplant ist. Chinesische Wissenschaftler arbeiten außerdem an zwei Missionskonzepten namens TianQin und Taiji. Diese weltraumgestützten Detektoren werden die Untersuchung der Milchstraße in Gravitationswellen ermöglichen, ähnlich wie Astronomen sie in anderen Wellenlängen wie Röntgen- und Gammastrahlen untersuchen.

Ein Forscherteam unter der Leitung von Kaitlyn Szekerczes vom Goddard Space Flight Center der NASA hat die Intensität und Frequenz von Gravitationswellen simuliert, die von ultrakompakten Doppelsternen in der Milchstraße ausgesendet werden. Das simulierte Bild zeigt diese Doppelsterne konzentriert in der Spiralscheibe der Milchstraße und erstreckt sich bis in den galaktischen Halo. Dieses Bild bietet eine himmelweite Sicht auf die Milchstraße in Gravitationswellen und verdeutlicht das Potenzial der Beobachtung des Universums auf eine neue und einzigartige Art und Weise.

Der Nachweis ultrakompakter Doppelsterne wird für die Gravitationswellenastronomie besonders wichtig sein. Neutronensterne und Schwarze Löcher emittieren nicht viel Licht, was ihre Entdeckung schwierig macht. Ultrakompakte Doppelsterne sollten jedoch in Gravitationswellen hell strahlen, sodass weltraumgestützte Detektoren wie LISA Zehntausende von ihnen entdecken könnten. Darüber hinaus kann die Untersuchung dieser Doppelsterne durch optische, Röntgen- und Gammastrahlenteleskope ergänzt werden, was eine „Multi-Messenger-Astronomie“ ermöglicht, die elektromagnetische und Gravitationswellenbeobachtungen kombiniert.

Das simulierte Bild der Gravitationswellen der Milchstraße wurde im Astronomical Journal veröffentlicht und bietet einen verlockenden Einblick in die Zukunft der weltraumgestützten Gravitationswellenastronomie.

Definitionen:

– Gravitationswellen: Wellen im Gefüge der Raumzeit, die durch die Beschleunigung massiver Objekte entstehen.

– Ultrakompakte Doppelsternsysteme: Doppelsternsysteme, die sich zu engen Paaren entwickelt haben, wobei einer oder beide Sterne zu Sternresten geworden sind.

– LIGO: Das Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, ein bodengestützter Gravitationswellendetektor.

– Virgo: Ein bodengestützter Gravitationswellendetektor in Italien.

– KAGRA: Ein bodengestützter Gravitationswellendetektor in Japan.

– LISA: Die Laser Interferometer Space Antenna, ein geplanter weltraumgestützter Gravitationswellendetektor.

– TianQin: Ein vorgeschlagenes chinesisches weltraumgestütztes Gravitationswellenmissionskonzept.

– Taiji: Ein weiteres vorgeschlagenes chinesisches weltraumgestütztes Gravitationswellenmissionskonzept.

Quellen:

– Originalartikel: The Astronomical Journal (Juni 2021)

– Goddard Space Flight Center der NASA