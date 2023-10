Origami: Von der antiken Kunst zu modernen Lösungen in Raumfahrt und Technik

Origami, die alte japanische Kunst des Papierfaltens, wird heute zur Lösung moderner Probleme in verschiedenen Bereichen wie Weltraumforschung, Ingenieurwesen, Mathematik und Medizin eingesetzt. Ein Luft- und Raumfahrtingenieur, Manan Arya, nutzt Origami, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

Bei der Erforschung des Weltraums kann die Blendung von Sternen die Entdeckung erdähnlicher Planeten in der Nähe sonnenähnlicher Sterne behindern. Das von diesen Planeten reflektierte Licht ist etwa zehn Milliarden Mal schwächer als das Sternenlicht und daher schwer zu erkennen. Arya hat an einer Lösung gearbeitet, um das Sternenlicht in einem Universum zu blockieren, das möglicherweise Milliarden von Sternen enthält. Er glaubt, dass Origami bei diesem Unterfangen eine entscheidende Rolle spielen kann.

Ingenieure müssen große Strukturen in den Weltraum befördern, aber sie müssen diese Strukturen auch so falten, dass sie genau in Raketen passen, und sie dann entfalten, sobald sie im Weltraum sind. Arya bezeichnet diese Herausforderung als „Kofferproblem“ – die Unterbringung erweiterbarer Technologie in einer kleinen Raumkapsel.

Origami bietet eine fantastische Anwendung der Technik im Weltraum. Die NASA hat mit Origami bereits Erfolge in weltraumbezogenen Projekten erzielt. Beispielsweise wurden der Hauptspiegel und die Sonnenblende des James-Webb-Teleskops für den Start hochgeklappt und im Weltraum wieder entfaltet. Die beeindruckenden Bilder des Teleskops dienen als Inspiration für Projekte wie Starshade.

Aryas Schöpfung, Starshade, ist ein leichter Mechanismus, der das Licht eines Sterns blockiert und es Teleskopen ermöglicht, Bilder von schwächeren Exoplaneten in der Nähe des Sterns aufzunehmen. Im ausgestreckten Zustand ist es etwa so groß wie ein Baseball-Diamant, für den Start muss es jedoch zusammengefaltet und in eine Rakete gepackt werden. Die Origami-Technik ermöglicht die kompakte Faltung, die für Weltraummissionen erforderlich ist.

Aryas Arbeit mit Origami geht über die Erforschung des Weltraums hinaus. Er beschäftigt sich mit der Anwendung von Origami-Techniken auf Robotik und biomedizinische Geräte. Während sich die langfristigen Auswirkungen seiner Arbeit noch entfalten, hofft Arya, dass sie den Grundstein für zukünftige Generationen von Technologien legen wird.

Origami, eine alte Kunstform, entwickelt sich ständig weiter und findet in verschiedenen Bereichen innovative Anwendungen. Es zeigt die Kraft der Kombination von Kunstfertigkeit und modernster Technologie zur Lösung komplexer Probleme.

Quellen:

– Globale Nachrichten: [URL]

– NASA/JPL-Caltech: [URL]