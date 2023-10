Das Erbe des Mars InSight Landers: Enthüllung des Inneren des Mars

By

Letztes Jahr endete die Mission des Mars-InSight-Landers, da seine Solarpaneele mit Staub bedeckt waren, was zu einer abnehmenden Stromversorgung führte. Dies markierte den Abschluss von vier Jahren Forschung und Datenerfassung für die InSight-Mission der NASA, die beispiellose Einblicke in das Innere des Mars lieferte und das erste Seismometer auf einem anderen Planeten stationierte. Wir haben mit zwei führenden Wissenschaftlern des InSight-Teams, Catherine Johnson und Mark Panning, gesprochen, um zu verstehen, wie wichtig es ist, das Innere des Planeten zu untersuchen.

Die Erforschung des Marsinneren ist nicht nur eine Kuriosität; Es ist wichtig für das Verständnis verschiedener Aspekte wie der Atmosphäre, Geschichte und Entwicklung des Planeten. Das Verständnis der inneren Struktur des Mars ist von entscheidender Bedeutung, um seine Vergangenheit zu entschlüsseln und Veränderungen in den atmosphärischen Bedingungen und der geologischen Aktivität zu erkennen. Jede Mission, die in das Innere von Planeten vordringt, ermöglicht es Forschern, bedeutende Fortschritte in ihrem Verständnis dieser Himmelskörper zu machen.

Während die Analyse von Proben von der Marsoberfläche mit Rovern eine Herausforderung darstellt, lassen sich Wissenschaftler von der Untersuchung seismischer Wellen auf der Erde inspirieren, um die innere Struktur entfernter Planeten zu untersuchen. Die Einbeziehung eines Seismometers in InSight, das erste, das jemals auf einem anderen Planeten platziert wurde, ermöglichte die Untersuchung von Marsbeben und lieferte unschätzbare Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur des Mars.

Um die seismische Aktivität auf dem Mars genau zu erfassen, musste InSight an einem ungestörten Ort stationär bleiben. Es wurde strategisch in einer ruhigen Region positioniert, um subtile Oberflächenvibrationen zu erfassen, die durch Marsbeben verursacht werden. Neben seismischen Messungen sammelte InSight auch Wetterdaten wie Temperatur, Druck und Windgeschwindigkeit und bot damit die Möglichkeit, Marswettermuster in der Region Elysium Planitia zu untersuchen.

Obwohl es sich bei Seismometern um konzeptionell einfache Instrumente handelte, mussten sie an die besonderen Bedingungen des Mars angepasst werden. Die Schwerkraft auf dem Mars unterscheidet sich von der auf der Erde, und das Instrument musste äußerst empfindlich sein, um kleinste Beben zu erkennen. Die Herausforderung bestand jedoch darin, ein einziges Seismometer zu entwickeln, das alle erforderlichen Daten unabhängig voneinander sammelt, im Gegensatz zum traditionellen Ansatz der Triangulation von Messungen mit mehreren Stationen.

Während dieser Einzelstationsansatz zunächst Skepsis hervorrief, zeichnete InSight während seiner Mission erfolgreich Hunderte von seismischen Ereignissen auf und bewies damit seine Fähigkeit, autonom wertvolle Informationen zu sammeln. Durch die Analyse seismischer Wellen, insbesondere P- und S-Wellen, konnte InSight sowohl den Ursprung als auch die Entfernung von Marsbeben bestimmen und so Einblicke in die innere Zusammensetzung des Planeten gewinnen.

Die Mars-InSight-Mission hat zweifellos ein außergewöhnliches Erbe hinterlassen und der Menschheit das bisher beste Verständnis der inneren Struktur des Mars vermittelt. Seine Fortschritte bei seismischen und Wettermessungen haben den Weg für zukünftige Missionen zur Erforschung der Geheimnisse ferner Planeten geebnet.

Definitionen:

– Seismometer: Ein Instrument zur Messung und Aufzeichnung seismischer Wellen, die durch Erdbeben oder Erschütterungen verursacht werden.

– Marsbeben: Seismische Aktivität oder Erdbeben, die auf dem Mars auftreten.

– Triangulation: Der Prozess der Bestimmung der Position eines Punktes durch Messung der Winkel dazu von bekannten Punkten an beiden Enden einer festen Grundlinie.

Quellen:

– Die Mars-InSight-Mission der NASA