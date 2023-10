Die Vorteile von Stickstoffreifen im Bergbau

By

Bergbaubetreiber stehen vor der ständigen Herausforderung, ihre Produktivität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Besatzungen unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Große Bergbaufahrzeuge wie Lader und Muldenkipper spielen bei diesen Problemen eine zentrale Rolle und erfordern Reifen, die sowohl effektiv als auch sicher sind.

Reifensicherheit ist im Bergbau von größter Bedeutung. Die Reifen von Bergbaufahrzeugen müssen Stabilität und Traktion bieten, um Materialien zu bewegen und Unfälle zu verhindern. Allerdings kann es aufgrund des Gewichts und der Leistung dieser Maschinen zu Reifenschäden kommen, die zu Problemen und sogar zu Explosionsgefahr führen können. Heutzutage sind die Reifen von Bergbaufahrzeugen oft mit sauerstoffhaltiger Luft gefüllt, was das Risiko eines Platzens oder einer Funkenexplosion erhöht.

Eine Lösung zur Minderung dieses Risikos besteht darin, die Reifen von Bergbaufahrzeugen mit Stickstoff statt mit Luft zu füllen. Stickstoff wird bereits in Personenkraftwagen eingesetzt, um den Reifendruck aufrechtzuerhalten und die Kraftstoffeffizienz zu steigern. Darüber hinaus bietet er den zusätzlichen Vorteil einer erhöhten Sicherheit in Bergbaufahrzeugen. Wenn Reifen mit Stickstoff gefüllt sind, wird die Explosionsgefahr deutlich reduziert.

Stickstoff bietet mehrere direkte Vorteile für die Reifen von Bergbaufahrzeugen. Dies führt zu einem langsameren Druckverlust und einer geringeren Korrosion metallischer Reifenkomponenten durch Wasserdampf. Dies führt zu einer verbesserten Sicherheit für Arbeiter und Bergbaubetreiber.

Darüber hinaus trägt Stickstoff dazu bei, die Lebensdauer der Reifen zu verlängern, indem er den Luftverlust verlangsamt. Während sowohl Sauerstoff als auch Stickstoff durch die Reifenwand dringen können, geschieht dies bei Stickstoff viermal langsamer als Sauerstoff und über 100-mal langsamer als Wasserdampf. Dies kann zu einer Verlängerung der Reifenlebensdauer um 10 % führen.

Reifenschäden können zu Arbeitsunterbrechungen und erheblichen Ausfallzeiten führen. Stickstoff trägt dazu bei, dass die Reifen optimal aufgepumpt bleiben, wodurch Biegung und Reibung verringert werden, wodurch das Risiko einer Reifenüberhitzung und eines Reifenausfalls verringert wird. Es verbessert auch die Kraftstoffeffizienz, da der Stickstoffverlust im Vergleich zu Sauerstoff langsamer ist.

Reifen von Bergbaufahrzeugen stellen aufgrund ihrer Größe, Masse und ihres Drucks ein Sicherheitsrisiko dar. Das Füllen dieser Reifen mit Sauerstoff erhöht die Gefahr von Reifenbränden, insbesondere in Untertagebergwerken. Mit Stickstoff gefüllte Reifen reduzieren dieses Risiko deutlich.

Während die Implementierung eines Stickstoff-Inflationssystems mit Herausforderungen verbunden ist, wie z. B. dem kosten- und emissionsintensiven Transport von Stickstoff zu abgelegenen Bergbaustandorten, gibt es potenzielle Lösungen. Einige Unternehmen prüfen die Erzeugung von Stickstoff an Bergbaustandorten, was zu Kosteneinsparungen führen und die Verwendung von Stickstoff in anderen Bergbauprozessen ermöglichen würde, beispielsweise zur Methanunterdrückung im Kohlebergbau.

Während der Einsatz von Stickstoffreifen im Bergbaubetrieb nicht weit verbreitet ist, erfreut er sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere in Südafrika, wo er zum Industriestandard geworden ist. Stickstoffgeneratoren werden an Bergbaubetriebe in verschiedenen Ländern geliefert, und die Technologie ist benutzerfreundlich und einfach zu installieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von Stickstoffreifen im Bergbau zahlreiche Vorteile bietet, vor allem im Hinblick auf die Sicherheit. Auch wenn noch Herausforderungen zu bewältigen sind, könnte der Einsatz von Stickstoffgeneratoren in Untertagebergwerken zusätzliche Vorteile im Hinblick auf Kosteneinsparungen und verbesserte Bergbauprozesse bieten.

