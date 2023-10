Europa Clipper der NASA: Erkundung des Jupitermondes nach Lebenszeichen

By

Die NASA bereitet den Start der Raumsonde Europa Clipper im Jahr 2030 zu einer Mission zur Erkundung des Jupitermondes Europa vor. Dieser eisige Mond steht seit langem im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, da er das Potenzial hat, Leben zu beherbergen. Unter seiner gefrorenen Oberfläche liegt ein riesiger Ozean, der mehr Flüssigkeit enthält als alle Ozeane der Erde zusammen. Europa verfügt auch über die lebensnotwendigen Elemente, darunter Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff.

Eines der Hauptziele der Europa-Clipper-Mission ist die Untersuchung der Bewohnbarkeit des Mondes. Das Raumschiff wird mehrere Vorbeiflüge durchführen, um die Geologie Europas zu untersuchen und sein Potenzial zur Unterstützung lebender Organismen einzuschätzen. Es gibt jedoch ein erhebliches Hindernis zu überwinden – die intensiven Strahlungsgürtel des Jupiter, die eine Bedrohung für die Raumsonde und ihre Instrumente darstellen.

Um die Risiken der Strahlenbelastung zu mindern, haben NASA-Ingenieure eine komplexe Flugbahn für den Europa Clipper entworfen. Die Raumsonde wird elliptischen Umlaufbahnen folgen, die sie so weit wie möglich in sicherer Entfernung von Jupiters Strahlungsgürteln halten. Bei jedem Vorbeiflug verbringt es nur kurze Zeit in der Zone mit der stärksten Strahlung, um wichtige Daten zu sammeln, bevor es sich zur Erholung zurückzieht.

Der Europa Clipper ist mit neun speziellen Instrumenten ausgestattet, die wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Umgebung des Mondes liefern. Diese Instrumente werden die Tiefe und den Salzgehalt des europäischen Ozeans messen, seine chemische Zusammensetzung untersuchen und nach Wasserdampfwolken suchen, die durch die Eisschale entweichen.

Um die empfindlichen Instrumente vor der rauen Strahlungsumgebung des Jupiter zu schützen, werden sie mit einer maßgeschneiderten Aluminiumpanzerung ummantelt. Diese Panzerung soll hochenergetische Partikel absorbieren und aus dem Inneren des Raumfahrzeugs ableiten und so die Sicherheit der Instrumente und die Integrität der gesammelten Daten gewährleisten.

Die vom Europa Clipper gesammelten Daten werden Wissenschaftlern dabei helfen, festzustellen, ob Europa ein erstklassiger Kandidat für die Aufnahme von Leben ist. Durch die Untersuchung dieses eisigen Mondes hoffen Wissenschaftler, unser Verständnis der bewohnbaren Zone und des Potenzials für Leben im Kosmos zu erweitern.

