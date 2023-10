Titans Dragonfly Rotorcraft soll durch fremde Himmel fliegen

By

Das Dragonfly-Drehflügler der NASA, ein autogroßes Raumschiff zur Erkundung des Saturnmondes Titan, ist seiner bahnbrechenden Mission einen Schritt näher gekommen. Bevor Dragonfly in die mit Methan gefüllte Atmosphäre von Titan vordrang, wurde es strengen Tests in Windkanälen hier auf der Erde unterzogen, die die außerirdischen Bedingungen nachbildeten, denen es im Weltraum ausgesetzt sein wird.

NASA-Ingenieure führten eine Reihe von Tests im Subsonic-Tunnel des Langley Research Center in Virginia durch, um sicherzustellen, dass Dragonfly durch die Atmosphäre des Titanen navigieren kann. Die Tests umfassten ein Modell der Dragonfly im halben Maßstab, das mit acht Rotoren ausgestattet war und den Sinkflug, den Motorflug und den Vorwärtsflug des Raumfahrzeugs über die Mondoberfläche simulierte. Insgesamt absolvierte Dragonfly über 700 Durchgänge durch die Windkanäle, was zu 4,000 einzelnen Datenpunkten führte.

Die aus diesen Tests gesammelten Daten werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Genauigkeit von Simulationsmodellen zu verbessern und das Vertrauen in die Fähigkeiten von Dragonfly auf der Erde zu stärken, bevor es seine Mission zum Titan antritt.

Titan, Saturns größter Mond, blieb bis zur Ankunft der Raumsonde Cassini im Jahr 2004 weitgehend rätselhaft. Cassinis genaue Beobachtungen ergaben, dass Titan eine Ozeanwelt mit Körpern aus flüssigem Ethan und Methan ist, darunter Flüsse, Seen und Meere. Der einzigartige Methankreislauf auf Titan, bei dem Methan Wolken bildet und als Regen ausfällt, bietet eine faszinierende Umgebung für die Untersuchung der potenziellen Bewohnbarkeit von Lebensformen, die sich drastisch von denen auf der Erde unterscheiden.

Dragonfly eignet sich mit seinen vier Armen und gestapelten Hubschrauberrotoren gut zur Erkundung der geringen Schwerkraft und dichten Atmosphäre von Titan. Die Raumsonde wird zunächst kurze Flüge durchführen und sich dann nach und nach zu längeren „Sprungflügen“ über Distanzen von bis zu 5 Meilen entwickeln und dabei Proben aus der Umgebung des Mondes sammeln.

Obwohl der Start von Dragonfly frühestens im Jahr 2027 geplant ist, steigt die Vorfreude. Lori Glaze, Direktorin der Planetary Science Division der NASA, erklärt: „Mit Dragonfly verwandeln wir Science-Fiction in Forschungsfakten.“ Die Mission markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung und jeder Schritt bringt uns dem bedeutsamen Unterfangen näher, dieses innovative Drehflügler über den Himmel und die Oberfläche von Titan zu manövrieren.

FAQ

F: Was ist Dragonfly?

A: Dragonfly ist ein fahrzeuggroßes Drehflüglerflugzeug, das von der NASA entwickelt wurde, um die Atmosphäre und Oberfläche des Saturnmondes Titan zu erkunden.

F: Wann erscheint Dragonfly?

A: Dragonfly soll frühestens 2027 auf den Markt kommen.

F: Was ist das Besondere an Titan?

A: Titan ist ein Mond mit einer ozeanähnlichen Umgebung mit Flüssen, Seen und Meeren, die mit flüssigem Ethan und Methan gefüllt sind. Aufgrund seiner atmosphärischen Bedingungen ist es ein interessantes Ziel für die Untersuchung potenzieller Bewohnbarkeit.

F: Wie wird Dragonfly Titan erkunden?

A: Dragonfly wird kurze Flüge durchführen, dabei die zurückgelegte Distanz schrittweise erhöhen und unterwegs Zwischenstopps einlegen, um Proben aus der Umgebung von Titan zu sammeln.

F: Warum sind Windkanaltests für Dragonfly wichtig?

A: Die Windkanaltests reproduzieren die außerirdischen Bedingungen der Atmosphäre des Titanen und helfen NASA-Ingenieuren dabei, die aerodynamische Leistung von Dragonfly zu bewerten und so das Vertrauen in seine Fähigkeit zu stärken, sich in der einzigartigen Umgebung des Mondes zurechtzufinden.