Die NASA beginnt mit dem Öffnen der Probenkapsel vom Asteroiden Bennu

By

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat erfolgreich eine Asteroidenprobe vom erdnahen Asteroiden Bennu geborgen. Jetzt beginnen Techniker im Johnson Space Center der NASA in Houston mit dem vorsichtigen Öffnen der Probenkapsel, um an das Asteroidenmaterial im Inneren zu gelangen.

Die Kapsel, die in der Wüste von Utah gelandet ist, wird Stück für Stück zerlegt, um an den Innenbehälter zu gelangen, der die wertvolle Asteroidenprobe enthält. Dieser methodische Ansatz soll die Sicherheit und Erhaltung der Probe für zukünftige wissenschaftliche Forschung gewährleisten.

Im Behälter könnten sich bis zu 9 Unzen (250 Gramm) Weltraumgestein und Staub von Bennu befinden. Obwohl erwartet wird, dass kein biologisches Material gefunden wird, sind die Forscher eher besorgt über eine mögliche Kontamination durch die Erdbiologie. Bennu ist ein kohlenstoffreicher Asteroid, der seit Milliarden von Jahren existiert, was ihn zu einer wertvollen Informationsquelle über die Entstehung von Gesteinsplaneten wie der Erde im frühen Sonnensystem macht.

Nach dem Abstieg der Kapsel wurde sie in einen provisorischen Reinraum transportiert, wo Proben des Wüstenbodens und der Atmosphäre entnommen wurden. Anschließend wurde die Kapsel vorsichtig geöffnet und eine Stickstoffspülung durchgeführt, um jegliche Kontamination durch Sauerstoff, Feuchtigkeit oder irdische Bakterien zu verhindern.

Anschließend wurde die teilweise geöffnete Kapsel zur Kurationseinrichtung des Johnson Space Center transportiert, wo sie in den nächsten Tagen weiter zerlegt wird. Der Innenkanister wird in einen versiegelten Behälter, eine sogenannte „Glovebox“, gestellt, der mit Wasserstoff gefüllt ist. Techniker greifen mit behandschuhten Händen durch eine Trennwand auf den Kanister zu, um eine kontrollierte Umgebung zu gewährleisten.

Am 11. Oktober plant die NASA, den Inhalt des Kanisters öffentlich bekannt zu geben, einschließlich vorläufiger Erkenntnisse über Staubpartikel an der Außenseite. Die Proben werden zur eingehenden Untersuchung und Analyse an etwa 200 Wissenschaftler weltweit verteilt.

Diese Probenrückgabe von Bennu ist die erste Asteroidenprobenrückgabemission der NASA und wird voraussichtlich eine größere Probe liefern als frühere japanische Missionen zu den Asteroiden Ryugu und Itokawa. Die NASA hat weitere Probenrückgabeprojekte in der Pipeline, darunter eine Zusammenarbeit mit der japanischen MMX-Mission, um im Jahr 2029 eine Probe vom Marsmond Phobos zurückzubringen, sowie die geplante Probenrückholung vom Mond und Mars durch das Artemis-Programm und den Perseverance-Rover. jeweils.

Quelle: NASA