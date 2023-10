Warum der Mars seine Ozeane und sein Magnetfeld verlor

By

Die Oberfläche des Mars ist dafür bekannt, karg und trocken zu sein, aber es gibt Hinweise darauf, dass die nördliche Hemisphäre des Planeten vor Milliarden von Jahren von einem riesigen Ozean bedeckt war. Heute ist der Mars jedoch eine Wüste, in der von seinen einst riesigen Wasserflächen keine Spur mehr vorhanden ist. Forscher der Universität Tokio haben den Grund dafür aufgeklärt, dass der Mars seine Ozeane und sein Magnetfeld verloren hat.

Im Gegensatz zum Mars ist die Erde durch ein starkes Magnetfeld geschützt, das sie vor der schädlichen Strahlung der Sonne schützt. Dieses Magnetfeld spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung unserer Atmosphäre und verhindert, dass die Ozeane verdunsten und im Weltraum verloren gehen, wie es auf dem Mars der Fall war.

Das von Shunpei Yokoo geleitete Forscherteam simulierte den Kern des Mars in einem Labor und stellte fest, dass die Trennung von Eisen-Schwefel- und Eisen-Wasserstoff-Flüssigkeiten im Kern ähnlich ist wie auf der Erde, jedoch mit einem erheblichen Temperaturunterschied. Auf dem Mars kommt es aufgrund der niedrigeren Temperaturen im Kern zu einer Trennung der Flüssigkeiten, was zu Konvektionsströmen führt, die ein schützendes Magnetfeld bilden. Sobald sich die Flüssigkeiten jedoch vollständig trennen, hören die Strömungen auf und das Magnetfeld verschwindet, was zur Zerstörung der Atmosphäre und zum Verschwinden der Ozeane führt.

Diese Erkenntnisse haben Auswirkungen auf die Suche nach bewohnbaren Exoplaneten. Während das Vorhandensein von flüssigem Wasser auf der Oberfläche eines Planeten ein allgemeiner Indikator für die Bewohnbarkeit ist, sollte auch die Stärke seines Magnetfelds berücksichtigt werden. Das starke Magnetfeld der Erde ist im Universum möglicherweise relativ selten, weshalb Planeten mit ähnlichen Bedingungen für die Unterstützung von Wasser und Leben seltener vorkommen.

