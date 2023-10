Die dynamische Welt der tektonischen Platten der Erde

By

Die Erdoberfläche, die vor Milliarden von Jahren ein Meer aus geschmolzenem Gestein war, hat sich durch das Abkühlen des Magmas zu einer zusammenhängenden Gesteinshülle geformt. Diese Gesteinshülle ist in Platten unterteilt, die die Erdoberfläche bilden, und diese Platten bewegen sich aufgrund der Unterschiede in Festigkeit und Dichte zwischen der Kruste und dem darunter liegenden Mantel ständig. Die Bewegung dieser Platten führt zu verschiedenen geologischen Merkmalen wie Bergen, Rissen, Vulkanen und Erdbeben.

Unter Geologen gibt es einige Debatten über die genaue Anzahl der Platten, die die Erdoberfläche bedecken. Die meisten sind sich über die Existenz von 12 bis 14 Primärplatten einig, darunter die nordamerikanische, afrikanische, eurasische, indo-australische, südamerikanische, antarktische und pazifische Platte. Insbesondere die Pazifische Platte ist mit einer Fläche von 39.9 Millionen Quadratmeilen die größte. Darüber hinaus gibt es kleinere Platten wie die Platten vom Philippinischen Meer, Cocos, Nazca, Arabian und Juan de Fuca. Einige Geologen betrachten die Anatolische Platte und die Ostafrikanische Platte aufgrund ihrer unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeit als getrennte Einheiten.

Plattengrenzen, an denen die Plattentektonik dazu führt, dass Platten in kleinere Fragmente, sogenannte Mikroplatten, zerbrechen, machen dieses dynamische Rätsel noch komplexer. Auf der Erde gibt es zwar etwa 57 Mikrotiterplatten, diese sind jedoch aufgrund der Ungewissheit hinsichtlich ihrer Entstehung und Definition normalerweise nicht auf Weltkarten aufgeführt. Diese Mikroplatten haben eine Fläche von weniger als 386,000 Quadratmeilen.

Auch die Bewegung der Erdplatten schafft faszinierende Szenarien. Die Pazifische Platte ist die schnellste und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2.8 bis 3.9 Zoll pro Jahr nach Nordwesten. Diese schnelle Bewegung ist auf das Vorhandensein von Subduktionszonen zurückzuführen, die auch als Feuerring bekannt sind und in denen Platten in die Erde gezogen werden. Die kontinuierliche Bewegung kann sogar dazu führen, dass Kontinente zerfressen werden und Teile davon in den Erdmantel fallen.

Während Geologen versuchen, die Feinheiten der Plattentektonik zu verstehen, bleibt das zukünftige Aussehen der plattenbedeckten Erdoberfläche ein Rätsel. In Milliarden von Jahren wird die Bewegung dieser Platten den Planeten zweifellos in neue und nicht wiedererkennbare Formen formen.

Quelle: Live-Wissenschaft