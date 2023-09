Laut Astronomen könnte es im Universum 100 Sextillionen Planeten geben

By

Astronomen haben in unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, insgesamt 5,510 Planeten entdeckt, darunter die acht Planeten unseres Sonnensystems. Diese Zahl ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, da es wahrscheinlich noch viele weitere Planeten gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Schätzungen zufolge kommt auf jeden Stern in der Galaxie ungefähr ein Planet, und da unsere Galaxie etwa 100 Milliarden Sterne hat, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es auch ungefähr so ​​viele Planeten gibt.

Das Zählen von Planeten ist für Astronomen eine anspruchsvolle Aufgabe, vergleichbar mit dem Versuch, die Bevölkerung einer Stadt ohne Nutzung des Internets zu bestimmen. Während wir derzeit etwa 5,000 Planeten kennen, gibt es wahrscheinlich noch unzählige andere, die noch unbekannt sind. Zur Suche nach Exoplaneten verwenden Astronomen verschiedene Techniken, etwa die Transitmethode und die Radialgeschwindigkeitsmethode. Bei diesen Methoden wird der Stern beobachtet und nach subtilen Veränderungen in seinem Verhalten gesucht, die auf die Anwesenheit eines Planeten hinweisen.

Alle bisher entdeckten Planeten liegen innerhalb der Milchstraße, da sie leichter zu beobachten sind. Planeten außerhalb unserer Galaxie, sogenannte Extroplaneten, zu entdecken, ist aufgrund ihrer Entfernung von uns viel schwieriger. Es wurden jedoch einige potenzielle Extroplaneten mithilfe einer Technik namens Mikrolinsen entdeckt.

Wenn man über unsere eigene Galaxie hinausblickt, schätzen Astronomen, dass es im Universum bis zu 100 Sextillionen Planeten geben könnte. Das ist eine erschütternde Zahl, mit 23 Nullen nach der 1. Bei einer solch enormen Anzahl an Planeten wird oft argumentiert, dass es irgendwo im Universum mindestens einen anderen Planeten mit Leben geben muss. Allerdings sind die Seltenheit des Lebens und die Bedingungen für seine Entstehung noch unbekannt.

Wissenschaftler glauben, dass die nächste Generation großer, auf Exoplaneten fokussierter Weltraumteleskope wie das Habitable Worlds Observatory eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Leben anderswo in der Galaxie spielen wird. Im Moment können wir nur über die Weite des Universums und die unzähligen Planeten staunen, die jenseits unseres Planeten existieren könnten.

Quellen:

– Live-Wissenschaft