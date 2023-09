Studienergebnisse zeigen, dass der menschliche Körper Billionen von Zellen enthält

By

Eine neue Studie hat geschätzt, dass der menschliche Körper eine erstaunliche Anzahl von Zellen enthält. Forscher analysierten mehr als 1,500 Arbeiten und stellten fest, dass der durchschnittliche erwachsene Mann etwa 36 Billionen Zellen hat, während erwachsene Frauen 28 Billionen und 10-jährige Kinder etwa 17 Billionen haben. Die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie untersuchte die Größe und Anzahl von 400 Zelltypen in 60 Geweben im Körper. Die Analyse ergab eine konsistente umgekehrte Beziehung zwischen Zellgröße und Zellzahl. Mit anderen Worten: Größere Zellen haben im Vergleich zu kleineren Zellen eine geringere Gesamtzahl. Dieses Muster umfasst ein breites Spektrum an Zellgrößen, von winzigen roten Blutkörperchen bis hin zu großen Muskelzellen.

Die Autoren der Studie räumten ein, dass ihre Ergebnisse Einschränkungen aufweisen. Die angegebenen Zahlen basieren auf „durchschnittlichen“ Erwachsenen und Kindern und berücksichtigen nicht die erheblichen Unterschiede in Größe und Gewicht zwischen einzelnen Personen. Die Forscher stellten außerdem fest, dass ihre Schätzungen aufgrund der Abhängigkeit von indirekten Messungen und nicht von direkten Messungen der Zellmasse mit Unsicherheiten behaftet sind. Die Studie hat jedoch Diskrepanzen in früheren Schätzungen der Zellzahl aufgezeigt, die Auswirkungen auf unser Verständnis der Lymphozyten-bedingten Gesundheit und von Krankheiten wie HIV und Leukämie haben könnten. Die Studie ergab, dass es im menschlichen Körper etwa 2 Billionen Lymphozyten gibt, viermal mehr als frühere Schätzungen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um ein umfassenderes Verständnis der Zellzahlen im menschlichen Körper zu erlangen, insbesondere im Hinblick auf Frauen und Kinder. Diese Studie liefert jedoch wertvolle Einblicke in die große Anzahl von Zellen, aus denen der menschliche Körper besteht, und in den Zusammenhang zwischen Zellgröße und -zahl.

Quellen:

Neuer Wissenschaftler: „Der menschliche Körper trägt schätzungsweise etwa 30 Billionen menschliche Zellen“ PNAS: „Skalierbare generative Modelle zur genauen Markierung und Verfolgung dynamischer subzellulärer Strukturen in der Fluoreszenzmikroskopie“