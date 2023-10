Vergleich von ISROs Aditya-L1 und der Parker Solar Probe der NASA

By

Aditya-L1 der ISRO und Parker Solar Probe der NASA sind zwei Sonnenmissionen, die darauf abzielen, die Sonne aus nächster Nähe zu untersuchen. Obwohl beide Missionen ähnliche Ziele haben, gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden.

Aditya-L1 ist Indiens erste Solarmission, die von der Indian Space Research Organization (ISRO) gestartet wurde. Sein Hauptziel ist die Untersuchung der Photosphäre, der Chromosphäre und der äußersten Schichten der Sonne, der sogenannten Korona. Die Raumsonde wird in einer Halo-Umlaufbahn um den Sonne-Erde-Lagrange-Punkt L1, etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, platziert. Aditya-L1 wird wertvolle Informationen über koronale Erwärmung, koronale Massenauswürfe, Flare-Aktivitäten, Dynamik des Weltraumwetters und mehr liefern.

Andererseits wurde die Parker Solar Probe der NASA gestartet, um die Sonnenkorona, die äußere Atmosphäre der Sonne, zu untersuchen. Die nach dem Sonnenphysiker Eugene Parker benannte Sonde wurde zum schnellsten von Menschenhand geschaffenen Objekt in der Geschichte, als sie eine Geschwindigkeit von 394,736 Meilen pro Stunde erreichte. Bei seiner größten Annäherung wird er der Sonne nur noch 3.9 Millionen Kilometer entfernt sein und über einen Zeitraum von sieben Jahren 24 Umlaufbahnen um die Sonne absolvieren. Die Raumsonde trägt Instrumente zur Untersuchung von Magnetfeldern, Plasma und energiereichen Teilchen sowie zur Abbildung des Sonnenwinds.

Was die Platzierung betrifft, wird sich Aditya-L1 in einer Halo-Umlaufbahn um den Sonne-Erde-Lagrange-Punkt L1 niederlassen, während die Parker Solar Probe der Sonne näher kommen wird als jedes andere Raumschiff zuvor und eine Entfernung von 3.9 Millionen Meilen von der Sonne erreichen wird.

Beide Missionen verfügen über eine Reihe von Instrumenten zur Erforschung der Sonne. Aditya-L1 trägt Instrumente wie den Visible Emission Line Coronagraph (VELC), das Solar Ultra-violet Imaging Telescope (SUIT), das Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS) und mehr. Die Parker Solar Probe hingegen verfügt über Instrumente wie das Fields Experiment (FIELDS), die Integrated Science Investigation of the Sun (ISʘIS) und den Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR).

Diese Missionen werden wertvolle Daten über das Verhalten der Sonne liefern und Wissenschaftlern helfen, verschiedene Sonnenphänomene und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu verstehen.

Quellen:

– ISRO

- NASA