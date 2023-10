Motten und Bienen: Die Evolution des Fliegens

By

Mücken und andere Fluginsekten faszinieren Wissenschaftler seit langem mit ihrer Fähigkeit, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu fliegen. Forscher des Georgia Institute of Technology und der University of California, San Diego, haben herausgefunden, dass sich die ultraschnellen Flügelschläge von Mücken sowie drei anderen Insektengruppen von einem einzigen gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben. Durch die Entwicklung physikalischer Modelle und Robotik konnten die Wissenschaftler zeigen, wie diese Übergänge zwischen Flugmodi stattfinden können.

Die Forscher konzentrierten sich auf die Motte als eine Schlüsselart für das Verständnis der Evolution des Fliegens. Im Gegensatz zu Mücken nutzen Motten die synchrone Aktivierung ihres Nervensystems, um ihre Flugmuskeln bei jedem Flügelschlag zu beschleunigen. Die Vorfahren der Motten und dreier anderer Fluginsekten entwickelten jedoch einen asynchronen Flug, verloren diesen jedoch später. Trotz dieses Verlustes behielten die Motten die Fähigkeit, asynchrone Muskelkontraktionen durchzuführen.

Um zu erklären, wie Insekten zwischen synchronem und asynchronem Flug hin und her wechseln können, haben die Forscher Flugstrategien auf zwei grundlegende Denkweisen über Schwingungen abgebildet. Durch die Anpassung einiger Parameter können die Insekten von einem Flugmodus in einen anderen wechseln. Diese Ergebnisse geben Einblicke in das Verhalten der Muskeln früherer Insekten und verdeutlichen den interdisziplinären Charakter dieser Forschung, die Physik, Evolutionsbiologie und Robotik kombiniert.

Insekten, die synchron fliegen, passen die Impulse ihres Nervensystems an die Flügelbewegung an. Allerdings verfügen kleinere Insekten nicht über die Mechanik für den synchronen Flug und nutzen stattdessen den asynchronen Flug. Beim asynchronen Flug wird ein Aktivitätsimpuls an die Flugmuskeln gesendet, die dann darauf vorbereitet sind, sich zusammenzuziehen, unabhängig davon, ob der Flügel schlagen muss. Dadurch können die Flügel schneller schlagen, als wenn das Nervensystem jedes Mal die Muskeln aktivieren und entspannen müsste.

Die Ergebnisse der Forscher widerlegen die Annahme, dass sich der asynchrone Flug in verschiedenen Insektengruppen unabhängig voneinander entwickelt hat. Sie entdeckten, dass sich der asynchrone Flug einst für alle Fluginsekten entwickelte und dass es in beiden Richtungen zu Übergängen zwischen synchronem und asynchronem Flug kam. Durch die Modellierung der Flugentwicklung und die Untersuchung von Motten gewannen die Forscher wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter diesen Flugmodi.

Diese Forschung wirft Licht auf die faszinierende Welt des Insektenflugs und bietet neue Perspektiven auf die Entwicklung des Flugs und die Fähigkeiten dieser winzigen Lebewesen.

Quellen: Georgia Tech/Rob Felt