Indiens Mondlandesonde entdeckt unerwartet hohe Schwefelwerte auf dem Mond

Der indische Lander Chandrayaan-3 hat wertvolle neue Daten über die Zusammensetzung der Mondoberfläche enthüllt, darunter auch das Vorhandensein unerwartet hoher Schwefelwerte. Der Lander landete am 23. August 2023 in der Nähe des Südpols des Mondes und lieferte Wissenschaftlern wichtige Einblicke in die Geologie des Mondes.

Der Rover Pragyan von Chandrayaan-3 analysierte die elementare Zusammensetzung des Mondbodens mithilfe seines Alphateilchen-Röntgenspektrometers und seines laserinduzierten Durchbruchspektrometers. Während das Vorhandensein von Elementen wie Eisen, Titan, Aluminium und Kalzium nicht überraschend war, überraschte der hohe Schwefelgehalt.

Es ist bekannt, dass Schwefel auf dem Mond vorkommt, allerdings in sehr geringer Konzentration. Die Entdeckung höherer Ebenen in der Nähe der Mondpole ist von Bedeutung, da sie Auswirkungen auf die zukünftige Monderkundung und eine mögliche menschliche Besiedlung haben könnte. Schwefel könnte als Lebensressource auf dem Land genutzt werden und es Astronauten ermöglichen, Materialien wie schwefelbasierten Beton, Solarzellen, Batterien und Dünger herzustellen.

Das Vorhandensein von Schwefel im Mondboden steht im Zusammenhang mit vulkanischer Aktivität. Gesteine ​​tief im Inneren des Mondes enthalten Schwefel, der bei Vulkanausbrüchen als Gas freigesetzt wird. Ein Teil des Schwefels verbleibt beim Abkühlen im Gestein, was zu einer Verbindung mit dem dunklen Vulkangestein des Mondes führt.

Die Schwefelmessungen auf der Mondoberfläche sind die ersten ihrer Art. Die gesammelten Daten werden Wissenschaftlern helfen, die geologische Geschichte des Mondes sowie seine Entstehung und Entwicklung besser zu verstehen. Die Polarregionen des Mondes, in denen die Schwefelkonzentration höher war, könnten im Vergleich zu den Äquatorregionen eine andere Zusammensetzung und andere Umweltbedingungen aufweisen.

Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Schwefel in den Polarregionen aus der dünnen Atmosphäre des Mondes oder aus alten Vulkanausbrüchen und Meteoriteneinschlägen entstanden sein könnte. Eine weitere Analyse und Kalibrierung der Daten von Chandrayaan-3 wird erforderlich sein, um die genaue Menge an vorhandenem Schwefel zu bestimmen.

Während sich der Lander derzeit während der Mondnacht im Winterschlaf befindet, hoffen Wissenschaftler, weitere wertvolle Messungen zu sammeln, wenn er erwacht. Die von Chandrayaan-3 gesammelten Daten werden zu unserem Verständnis der Geologie des Mondes beitragen und den Weg für die zukünftige Monderkundung und Ressourcennutzung ebnen.

