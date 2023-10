Amateurfunker nutzen Finsternisse, um die Auswirkungen der Ionosphäre auf Radiowellen zu untersuchen

By

Amateurfunker nutzen Radiowellen, um zu untersuchen, wie sich Finsternisse auf die Atmosphäre auswirken. Bei landesweiten QSO-Partys arbeiten Amateur- oder Amateurfunker zusammen, um die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Ionosphäre zu beobachten und zu verstehen. Die Ionosphäre ist eine Schicht frei schwebender Ionen um die Erde, und Finsternisse haben bekannte Auswirkungen auf diese Schicht.

Tagsüber stoßen die ultravioletten und Röntgenstrahlen der Sonne Elektronen von ihren positiven Gegenstücken ab und erzeugen so geladene Teilchen in der Atmosphäre. Nachts neutralisieren sich diese Partikel und kehren in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Während einer Sonnenfinsternis konzentriert sich die Dunkelheit jedoch auf bestimmte Bereiche und neutralisiert vorübergehend einen Teil der Atmosphäre. Dies wirkt sich auf die Ausbreitung von Funksignalen aus, insbesondere auf solche mit niedrigeren Frequenzen, die für die Fernkommunikation wie Flugsicherung und militärische Kommunikation verwendet werden.

Dr. Nathaniel Frissell, Assistenzprofessor an der University of Scranton, erklärt, dass wir ein allgemeines Verständnis davon haben, wie die Atmosphäre zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten aussieht, es aber immer noch viele Unbekannte über den kleinen Maßstab und die kurze Dauer gibt Merkmale. Hier kommen Amateurfunkgeräte ins Spiel.

Bei QSO-Partys kommunizieren Amateurfunker in einem bestimmten Zeitraum mit möglichst vielen Stationen, um die größtmögliche Anzahl an Verbindungen herzustellen. Dieses hohe Volumen und die Verwendung verschiedener Frequenzen helfen Forschern, die Orte zu identifizieren, an denen eine Sonnenfinsternis den Funkkontakt beeinflusst. Während der totalen Sonnenfinsternis 2017 beispielsweise zeigten Funkdaten einen Rückgang der Verbindungen bei einer bestimmten Frequenz, als der Pfad der Totalität über deren Mittelpunkte verlief.

Die Untersuchung, wie sich Veränderungen in der Ionosphäre auf unterschiedliche Funkfrequenzen auswirken, kann die Kommunikation für verschiedene Benutzer wie Notfallhelfer, Schiffe auf See und Flugzeuge, die über Polarregionen fliegen, verbessern. Diese Benutzer sind für die wesentliche Kommunikation auf niedrigere Frequenzen angewiesen.

Amateurfunker können sich dem HamSCI-Projekt anschließen und ihre Daten und Beobachtungen beisteuern. Sie können ihre eigene provisorische Radiostation einrichten und während einer Sonnenfinsternis mit anderen Betreibern kommunizieren, um wertvolle Informationen über die Auswirkungen der Ionosphäre auf Radiowellen zu sammeln.

Insgesamt tragen diese Bemühungen dazu bei, unser Verständnis der Ionosphäre und ihrer Auswirkungen auf die Funkkommunikation zu verbessern und eine effizientere und zuverlässigere Fernkommunikation in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen.

Quellen:

– Von der NASA finanzierte QSO-Partydaten

– Dr. Nathaniel Frissell, University of Scranton.