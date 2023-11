Während sich die Welt weiterhin mit den Auswirkungen des Klimawandels und der steigenden globalen Temperaturen auseinandersetzt, haben Wissenschaftler einen überraschenden Zusammenhang zwischen Seismologie und Meereswellen entdeckt. Der ständige Anstieg und Abfall der Wellen im Ozean kann starke seismische Wellen erzeugen, die auf Seismographen als gleichmäßiges Pulsieren sichtbar sind. Es wurde beobachtet, dass dieses Phänomen in den letzten vier Jahrzehnten an Intensität zunahm, was auf die durch den Klimawandel stürmischere See und höhere Meereswellen zurückzuführen ist.

Seismografische Netzwerke, die typischerweise für die Überwachung von Erdbeben und die Untersuchung des Erdinneren bekannt sind, erfassen auch eine Vielzahl seismischer Signale, die von natürlichen und vom Menschen verursachten Aktivitäten stammen. Zu diesen Signalen gehört das Hintergrundrauschen sturmgetriebener Meereswellen, bekannt als globaler Mikroseismus. Diese mikroseismischen Signale, die durch die Wechselwirkung von Wellen mit dem Meeresboden erzeugt werden, können in zwei Typen eingeteilt werden: sekundäre Mikroseismen und primäre Mikroseismen.

Sekundäre Mikroseismen treten auf, wenn interferierende Wellen Druckschwankungen auf dem Meeresboden erzeugen, was zu einem pulsierenden Signal mit einer Periode zwischen acht und 14 Sekunden führt. Andererseits werden primäre Mikroseismen dadurch verursacht, dass Meereswellen direkt auf den Meeresboden drücken und ziehen. Diese Signale haben ein stetiges Summen mit einer Periode zwischen 14 und 20 Sekunden und sind in seismischen Daten sichtbar.

In einer aktuellen Studie analysierten Forscher die Intensität primärer Mikroseismen an 52 Seismographenstandorten auf der ganzen Welt. Sie fanden heraus, dass 79 % dieser Standorte im Laufe der Jahrzehnte einen signifikanten und fortschreitenden Energieanstieg aufwiesen. Die Daten zeigten, dass die Meereswellenenergie im globalen Durchschnitt seit dem späten 0.27. Jahrhundert mit einer durchschnittlichen Rate von 20 % pro Jahr zugenommen hat, mit einem schnelleren Anstieg von 0.35 % pro Jahr seit 2000.

Die Studie hob auch hervor, dass die stärkste Intensivierung von Mikroseismen im stürmischen Südpolarmeer in der Nähe der antarktischen Halbinsel auftrat. Allerdings haben die Wellen im Nordatlantik in den letzten Jahrzehnten den schnellsten Anstieg erlebt, was mit Forschungsergebnissen übereinstimmt, die auf eine Zunahme der Sturmintensität und der Küstengefahren in dieser Region hinweisen.

Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf Küstengemeinden. Da die Meereswellen weiter ansteigen, sind die Küsten zunehmenden Schäden und Erosionen ausgesetzt, die durch den durch den Klimawandel verursachten Anstieg und Abfall des Meeresspiegels noch verstärkt werden. Die Studie betont die Notwendigkeit der Eindämmung des Klimawandels und der Entwicklung einer widerstandsfähigen Küsteninfrastruktur zum Schutz gefährdeter Gebiete.

FAQ:

F: Was sind mikroseismische Signale?

A: Mikroseismische Signale sind seismische Signale, die durch natürliche Phänomene wie Meereswellen, Wind und menschliche Aktivitäten erzeugt werden.

F: Wie erzeugen Meereswellen mikroseismische Signale?

A: Meereswellen erzeugen mikroseismische Signale durch zwei Prozesse: Interferenz von Wellen, die Druckschwankungen auf dem Meeresboden erzeugen (sekundäre Mikroseismen), und direktes Drücken und Ziehen von Meereswellen auf dem Meeresboden (primäre Mikroseismen).

F: Welche Auswirkungen hat die zunehmende Energie der Meereswellen?

A: Die zunehmende Energie der Meereswellen kann zu noch mehr schädlichen Wellen und Stürmen führen und eine Bedrohung für Küstengemeinden, Infrastruktur und Küstenökosysteme darstellen. Es unterstreicht die Bedeutung der Eindämmung des Klimawandels und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit in Küstengebieten.