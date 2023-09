Studienergebnisse zeigen, dass Fruchtfliegen Erinnerungen nutzen, um Nahrung zu finden

By

Forscher haben herausgefunden, wie das Gehirn von Fruchtfliegen Erinnerungen an vergangene Belohnungen in umsetzbare Verhaltensweisen umwandelt, die es ihnen ermöglichen, Nahrung zu finden. Insbesondere verarbeitet eine Schlüsselregion des Gehirns, der sogenannte Pilzkörper, Geruchsinformationen und ordnet verschiedenen Gerüchen Werte zu. Es war jedoch unklar, wie diese Werte motorische Aktionen beeinflussten. Diese Studie identifizierte eine Gruppe von Neuronen namens UpWiNs, die eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Geruchserinnerungen in Aufwindbewegungen spielen.

Fruchtfliegen drehen sich wie andere Insekten gegen den Wind, um Gerüche aufzuspüren und herauszufinden, woher attraktive Gerüche kommen. Das Geruchssystem im Gehirn der Fliege erkennt und spürt diese vom Wind getragenen Gerüche und leitet die Fliege zur Belohnung. Die Forscher fanden heraus, dass die UpWiNs hemmende und erregende Eingaben aus verschiedenen Kompartimenten des Pilzkörpers integrieren und so dazu führen, dass sich die Fliege dreht und gegen den Wind bewegt.

Der Pilzkörper im Gehirn der Fliege verarbeitet und integriert Geruchsinformationen und ordnet verschiedenen Gerüchen positive oder negative Werte zu. Die Forscher entdeckten, dass in verschiedenen Kompartimenten des Pilzkörpers gebildete Erinnerungen unterschiedliche Verhaltensweisen hervorrufen, von denen nur einige die Aufwärtsbewegung der Fliege steuern. Die UpWiNs empfangen hemmende und erregende Signale aus diesen Kompartimenten, sodass die Fliege effektiv zur Quelle attraktiver Gerüche navigieren kann.

Diese Forschung liefert Erkenntnisse darüber, wie erlernte positive und negative Werte in konkrete gedächtnisgesteuerte Handlungen umgesetzt werden. Die UpWiNs senden auch erregende Signale an dopaminerge Neuronen, um Lernen höherer Ordnung zu ermöglichen. Das Verständnis dieser neuronalen Schaltkreismechanismen hilft zu erklären, wie parallele dopaminerge Neuronen und Gedächtnissubsysteme interagieren, um gedächtnisbasierte Aktionen und Lernen auf der Ebene einzelner neuronaler Schaltkreise zu steuern.

Weitere Studien an Fruchtfliegen können Aufschluss über die Rolle von Erinnerungen beim Verhalten und Lernen im Gehirn von Wirbeltieren und Wirbellosen geben.

Quelle: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definitionen:

– Pilzkörper: Eine Gehirnregion einiger Insekten, die für die Verarbeitung von Geruchsinformationen und die Zuordnung von Werten zu verschiedenen Gerüchen verantwortlich ist.

– UpWiNs: Eine Ansammlung von Neuronen, die hemmende und erregende Signale aus verschiedenen Kompartimenten des Pilzkörpers integrieren und Fruchtfliegen anleiten, sich gegen den Wind zu attraktiven Gerüchen zu bewegen.

Quellen:

– HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

– Originalforschung: „Neuronale Schaltkreismechanismen zur Umwandlung erlernter olfaktorischer Valenzen in windorientierte Bewegung“ von Yoshinori Aso et al. eLife