Die Geschwindigkeit der ringförmigen Sonnenfinsternis: Wie sie in ganz Amerika variiert

Am 14. Oktober 2023 wird es in ganz Amerika ein seltenes astronomisches Ereignis geben – eine ringförmige Sonnenfinsternis. Während dieser Sonnenfinsternis bewegt sich ein Teil des Mondschattens mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, von 5,500 Meilen pro Stunde bis zu 1,250 Meilen pro Stunde. Die Geschwindigkeit der Sonnenfinsternis hängt von mehreren Faktoren ab, darunter ihrem Standort auf der Erde, der Entfernung zum Mond und der Umlaufgeschwindigkeit des Mondes.

Die Form der Erde spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Geschwindigkeit der Sonnenfinsternis. Wenn der Mondschatten zum ersten Mal den nördlichen Pazifischen Ozean berührt, wird er sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 198,842 km/h fortbewegen. Wenn es jedoch den Planeten im Atlantischen Ozean verlässt, wird es auf 582,976 Meilen pro Stunde verlangsamen. Der Schatten bewegt sich an den Enden des Finsternispfads am schnellsten, da die Schattenachse tangentialer zur Erdoberfläche verläuft.

In der Mitte des Sonnenfinsternispfads, wo ein „Feuerring“ vor der Küste Nicaraguas 5 Minuten und 17 Sekunden lang sichtbar sein wird, wird sich die Sonnenfinsternis mit einer viel langsameren Geschwindigkeit von 1,251 Meilen pro Stunde fortbewegen. Diese langsamere Geschwindigkeit ist darauf zurückzuführen, dass die Schattenachse an dieser Stelle senkrecht zur Erdoberfläche steht. Während der Mond selbst nicht langsamer wird, tut dies der Schnittpunkt von Erde und Mondschatten.

In den Vereinigten Staaten wird die Geschwindigkeit der Sonnenfinsternis weder am schnellsten noch am langsamsten sein. Wenn der Schatten des Mondes um 9:13 Uhr PDT die Küste Oregons erreicht, wird seine Geschwindigkeit bereits auf 5,683 Meilen pro Stunde gesunken sein. Bis es 50 Minuten später um 12:03 Uhr CDT die Küste von Texas verlässt, wird seine Geschwindigkeit weiter auf 1,772 Meilen pro Stunde gesunken sein. Daher wird die Geschwindigkeit der Sonnenfinsternis während ihres südöstlichen Durchgangs durch die USA um 3,911 Meilen pro Stunde abnehmen.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn etwas weiter entfernt ist und die Sonne nicht vollständig bedecken kann, wodurch ein „Feuerring“-Effekt entsteht. Der zentrale Schatten des Mondes, bekannt als Kernschatten, ist kegelförmig. Bei einer totalen Sonnenfinsternis berührt die Spitze des Kegels die Erde. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis berührt der Kegel jedoch die Erde nicht vollständig, wodurch eine Antumbra entsteht, in der der Mond innerhalb der Sonnenscheibe erscheint.

Insgesamt variiert die Geschwindigkeit der ringförmigen Sonnenfinsternis je nach Standort, wobei die höchsten Geschwindigkeiten an den Enden des Finsternispfads beobachtet werden. Das Verständnis der Faktoren, die die Geschwindigkeit der Sonnenfinsternis beeinflussen, trägt zu unserem Wissen und unserer Wertschätzung dieses Himmelsphänomens bei.

