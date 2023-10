Studienergebnisse zeigen, dass sich die Artenvielfalt der Meere alle 36 Millionen Jahre verjüngt

By

Wissenschaftler haben ein bemerkenswertes Muster in der Geschichte des Planeten entdeckt. Alle 36 Millionen Jahre erleben Meeresökosysteme einen Anstieg der Artenvielfalt und verjüngen die Ozeane. Dieses Phänomen wird durch geologische Veränderungen und Plattentektonik verursacht.

Laut einer Studie von Professor Dietmar Muller von der Universität Sydney fällt der Anstieg der Artenvielfalt mit Veränderungen in der Geschwindigkeit der Ausbreitung des Meeresbodens zusammen. Dies führt zu zyklischen Veränderungen der Meeresbeckentiefen und der Übertragung von Wasser in die Tiefen der Erde, was zu Schwankungen bei der Überflutung und Austrocknung von Kontinenten führt. Diese Perioden ausgedehnter Flachmeere fördern die Artenvielfalt.

Die Studie identifizierte Höhen und Tiefen der marinen Artenvielfalt und brachte sie mit Veränderungen des Meeresspiegels in Verbindung, die durch die Bewegung tektonischer Platten verursacht wurden. Diese Forschung stellt frühere Erklärungen für langfristige Artenveränderungen in Frage und beleuchtet den regelmäßigen 36-Millionen-Jahres-Zyklus.

Professor Muller erklärt: „Die Zyklen dauern 36 Millionen Jahre, da tektonische Platten in regelmäßigen Mustern in den Konvektionsmantel, den beweglichen Teil der tiefen Erde, zurückgeführt werden.“ Es bewegt sich langsam, ähnlich einer heißen, dicken Suppe in einem Topf.“

Dieser Zyklus, der sich über Millionen von Jahren erstreckt, relativiert unsere Existenz. Es ist sowohl beeindruckend als auch demütigend, darüber nachzudenken, wie der Planet schon lange vor unserer Existenz gediehen ist und dies auch noch lange nach unserem Tod tun wird.

Zusammenfassend zeigt die Studie das wiederkehrende Muster der Verjüngung der marinen Biodiversität alle 36 Millionen Jahre. Es liefert wertvolle Einblicke in die Prozesse der Erdentwicklung und verdeutlicht das komplexe Zusammenspiel zwischen geologischen Veränderungen und dem Aufblühen des Lebens in den Ozeanen.

Quellen:

– Professor Dietmar Müller, Universität Sydney