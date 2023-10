Start des australischen Forschungssatelliten SpIRIT im November

By

Der von der University of Melbourne entwickelte SpIRIT-Satellit (Space Industry Responsive Intelligent Thermal) soll Australiens erster Forschungssatellit seit fast zwei Jahrzehnten sein, der ins All geschossen wird. Der nur 11.5 Kilogramm schwere Satellit wird im November mit einer von Elon Musks SpaceX-Raketen gestartet. Es wird auch der erste australische Satellit sein, der Ausrüstung einer ausländischen Raumfahrtbehörde mit sich führt, insbesondere einen Gammastrahlendetektor namens HERMES der italienischen Raumfahrtbehörde.

Mit dem HERMES-Detektor soll nach Überresten toter oder kollidierender Sterne gesucht werden, die hochenergetische Strahlen als Beweis für ihren Zerfall in Schwarze Löcher aussenden. Die Unterbringung dieses Detektors stellt einen positiven Schritt für den australischen Raumfahrtsektor dar, der seit langem auf Satelliten im internationalen Besitz angewiesen ist.

Der Start des SpIRIT-Satelliten erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Australien die Risiken erkennt, die sich daraus ergeben, dass man sich bei Satellitendaten zu stark auf andere Nationen verlässt. Die jüngste drohende Haushaltssperre in den USA verdeutlichte die Gefahr, dass Australien in kritischen Zeiten, beispielsweise bei Waldbränden, von US-Satellitendaten abgeschnitten sein könnte. Dies unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung eines starken inländischen Raumfahrtprogramms und souveräner Fähigkeiten.

Der SpIRIT-Satellit ist mit einem von der Adelaide-Firma Neumann Space entwickelten Plasmatriebwerk ausgestattet, das festes Metall als Treibstoff verwendet und den Einsatz explosiver und giftiger Treibgase überflüssig macht. Darüber hinaus verfügt der Satellit über ein von der University of Melbourne entwickeltes Wärmekontrollsystem und eine Hauptstruktur des Adelaide-Unternehmens Inovor.

Trotz der jüngsten Kürzungen der Mittel für die Raumfahrtindustrie bleibt die australische Raumfahrtbehörde hinsichtlich der Satellitenkapazitäten des Landes optimistisch. Der Start des SpIRIT-Satelliten zeigt zusammen mit anderen bevorstehenden Satellitenprojekten das Potenzial für Australien, anspruchsvollere Satelliten zu bauen und souveräne Fähigkeiten in der Weltraumtechnologie zu entwickeln.

Definitionen:

– SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal) – Ein australischer Forschungssatellit, der von der University of Melbourne entwickelt wurde.

– HERMES – Ein Gammastrahlendetektor der italienischen Raumfahrtbehörde, der vom SpIRIT-Satelliten getragen wird.

– Plasmastrahlruder – Eine Art Antriebssystem, das mithilfe von Plasma, einem geladenen Gas, Schub erzeugt.

– Souveränitätsfähigkeit – Die Fähigkeit eines Landes, seine Weltraumtechnologie unabhängig zu kontrollieren und zu besitzen und auf Satellitendaten zuzugreifen, ohne auf andere Nationen angewiesen zu sein.