Satelliten wie der Sentinel-6 Michael Freilich beobachten derzeit ein Phänomen im Pazifischen Ozean. In den Gewässern nahe der Westküste Südamerikas kommt es zu einem Temperaturanstieg, der zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Dieser Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen hat erhebliche Auswirkungen auf die Wetterverhältnisse in Asien und Nordamerika, ein Phänomen, das als El Niño bekannt ist.

Um Einblicke in den diesjährigen El Niño zu gewinnen, untersuchen Forscher vergangene Ereignisse. In der vom Jet Propulsion Laboratory der NASA veröffentlichten Erklärung heißt es, dass es in Kalifornien während des El Niño 2015–2016 zu starken Regenfällen kam, die zu hoher Brandung, Überschwemmungen und Schlammlawinen führten.

Ein neues Bild der NASA vergleicht den Beginn des El Niño 2023 mit den im Oktober 1997 und Oktober 2015 beobachteten Mustern, die von der Raumfahrtbehörde als Extremereignisse angesehen wurden. Diese früheren Ereignisse führten zu Verschiebungen der globalen Temperaturen, Windmuster und Meeresspiegel.

Wenn die Oberflächenwassertemperaturen steigen, werden die Ost-West-Oberflächenwinde schwächer. Diese Veränderung führt zu einem Anstieg der Niederschläge im Ost- und Zentralpazifik, während in Indonesien ein Rückgang der Niederschläge zu verzeichnen ist. Darüber hinaus verändert die Aktivität im Pazifischen Ozean den Jetstream, was zu feuchteren und kälteren Bedingungen im Süden der USA und trockeneren und wärmeren Bedingungen im Norden führt.

Obwohl der diesjährige El Niño im Vergleich zu früheren Ereignissen relativ mild zu sein scheint, geht Josh Willis, der Projektwissenschaftler für Sentinel-6 Michael Freilich, davon aus, dass er bei entsprechenden Bedingungen immer noch einen nassen Winter in den Südwesten der USA bringen könnte.

Der Satellit Sentinel-6 Michael Freilich ist Teil der Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-Mission, einer gemeinsamen Anstrengung der Europäischen Weltraumorganisation, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, der NASA und der NOAA. Es ist nach Michael Freilich benannt, dem ehemaligen Direktor der Earth Science Division der NASA.

