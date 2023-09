EXO-Lava-Welten: Licht auf die Entwicklung der Erde werfen

Eine kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie untersucht die faszinierende Welt der Exo-Lava-Welten und ihr Potenzial, Licht auf die Evolutionsgeschichte der Erde zu werfen. Während die Erde einst vollständig geschmolzen war, bezeichnen Planetenforscher diese Phase als Magma-Ozean. Es wird angenommen, dass die Erde mehrere Magma-Ozean-Phasen durchlaufen hat, bevor sie abkühlte und zu dem bewohnbaren Planeten wurde, der sie heute ist.

Die Entdeckung Tausender Exoplaneten durch Planetenjagdmissionen wie die Raumsonde Kepler und TESS hat gezeigt, dass viele Gesteinswelten ihre Sterne bei extremen Temperaturen umkreisen, was dazu führt, dass sie geschmolzen oder teilweise geschmolzen sind. Diese überhitzten Gesteinswelten, bekannt als Supererden, liefern wertvolle Einblicke in die Vergangenheit der Erde und ihren Übergang von einem Magma-Ozean.

Die von Kiersten Boley, einem Doktoranden der Astronomie an der Ohio State University, durchgeführte Studie mit dem Titel „Fizzy Super-Earths: Impacts of Magma Composition on the Bulk Density and Structure of Lava Worlds“ untersucht den Einfluss von Magma-Ozeanen auf Super-Earths. Erdentwicklung und ihre beobachtbaren Eigenschaften.

Mithilfe einer Exoplaneten-Modellierungssoftware simulierten die Forscher Planeten mit ultrakurzer Periode (USP), die ihre Wirtssterne eng umkreisen. Sie fanden heraus, dass die Zusammensetzung des Magmas eines Planeten entscheidend für seine Fähigkeit, flüchtige Elemente einzufangen, und sein Potenzial zur Unterstützung von Leben ist. Planeten mit reichlich Kohlenstoff und Sauerstoff in ihrem Magma könnten diese kritischen Materialien schließlich in ihre Atmosphäre abgeben und so günstige Bedingungen für Leben schaffen.

Die Studie untersuchte auch die Dichte von Magmaplaneten und ihre Auswirkungen auf die Beobachtung aus der Ferne. Interessanterweise hat das Vorhandensein eines Magma-Ozeans keinen wesentlichen Einfluss auf die Dichte eines Planeten, was bisherige Annahmen in Frage stellt und Fragen über die beste Methode zum Verständnis dieser rätselhaften Welten aufwirft.

Insgesamt bieten Exo-Lava-Welten eine einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung terrestrischer Planeten und ihr Potenzial für die Bewohnbarkeit zu untersuchen. Durch die Aufklärung der Geheimnisse dieser extremen Umgebungen können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Geschichte der Erde gewinnen und die Faktoren aufdecken, die zur Fähigkeit eines Planeten beitragen, Leben zu ermöglichen.

Quellen:

– „Sprudelnde Supererden: Auswirkungen der Magmazusammensetzung auf die Massendichte und Struktur von Lavawelten“ – The Astrophysical Journal (Keine URL angegeben)