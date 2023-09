Die Entdeckung eines antiken Meteoriten bietet Einblicke in das frühe Sonnensystem

By

Forscher haben ein uraltes Weltraumgestein namens Erg Chech 002 entdeckt, das wertvolle Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems liefern könnte. Erg Chech 2020 wurde 002 in der Sahara in Algerien entdeckt und enthält höhere Mengen des radioaktiven Isotops Aluminium-26 als erwartet. Dieser Befund hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Planetenentstehung und der Datierung von Meteoriten.

Es wird angenommen, dass es sich bei Erg Chech 002 um einen steinigen Meteoriten handelt, der als Achondrit-Gestein bekannt ist, vulkanischem Gestein ähnelt und aus der Frühphase unseres Sonnensystems stammt. Er gilt als der älteste bekannte Meteorit vulkanischen Ursprungs. Das Vorhandensein von Aluminium-26 im Meteoriten ist besonders wichtig, da dieses Isotop vermutlich eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des frühen Sonnensystems gespielt hat.

Aluminium-26, das im frühen Sonnensystem als Wärmequelle bekannt war, zerfiel schließlich und beeinflusste das Schmelzen von Urgesteinen, aus denen später die Planeten entstanden. Die Entdeckung dieses Isotops in Erg Chech 002 stellt jedoch die Annahme in Frage, dass es im frühen Sonnensystem gleichmäßig verteilt war. Forscher fanden heraus, dass der Ausgangskörper dieses Meteoriten drei- bis viermal mehr Aluminium-26 enthalten haben muss als der Ausgangskörper ähnlicher Meteoriten, was auf eine ungleichmäßige Verteilung dieses Isotops hinweist.

Um das Alter von Erg Chech 002 zu bestimmen, analysierten Wissenschaftler Blei- und Uranisotope und berechneten sein Bleiisotopenalter auf etwa 4.566 Milliarden Jahre. Dies stimmt mit dem geschätzten Alter des Sonnensystems überein. Durch den Vergleich dieser Daten mit anderen antiken Meteoriten können Forscher Einblicke in die Ursprünge der Planeten gewinnen und möglicherweise das Alter zuvor untersuchter Meteoriten neu bewerten.

Diese Entdeckung trägt zu einem besseren Verständnis der frühen Entwicklungsstadien unseres Sonnensystems und der geologischen Geschichte der Planeten bei. Weitere Forschungen zu verschiedenen Arten von Achondritgesteinen werden unser Wissen über das frühe Sonnensystem und seine Entstehung weiter verfeinern.

Quellen:

– Nature Communications (veröffentlicht am 29. August 2023)

– Das Gespräch (Artikel von Evgenii Krestianinov)