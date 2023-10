Das evolutionäre Geheimnis der Caterpillar Prolegs

By

Raupen sind für ihre zusätzlichen Beine, sogenannte Prolegs, bekannt, mit denen sie sich an Zweigen und Blättern festhalten. Eine aktuelle Studie hat Aufschluss über den evolutionären Ursprung dieser Prolegs gegeben. Forscher haben herausgefunden, dass die Prolegs tatsächlich von einem genetischen Programm abgeleitet sind, das Lappen in den Gliedmaßen von Krustentieren spezifiziert. Dieses genetische Programm war in der Gliedmaßenregion von Krustentieren über Millionen von Jahren inaktiv geblieben, bis es im Hinterleib von Raupen reaktiviert wurde.

Die Studie beinhaltete die Störung eines bestimmten Gens, des Abdominal-A-Gens, in Schmetterlingslarven, wo sich die Prolegs befinden. Eine vollständige Störung des Gens führte zum Fehlen von Prolegs, während eine teilweise Störung zur Entwicklung zweier unterschiedlicher Merkmale im Abdomen führte – Prolegs und eine modifizierte Version der Brustbeine. Dies weist darauf hin, dass diese beiden Merkmale an unterschiedlichen Stellen im Körper entstehen und nicht dasselbe Merkmal sein können.

Weitere Analysen ergaben, dass der genetische Bauplan von Prolegs dem von Kopfhörnern ähnelt, einem weiteren neuartigen Merkmal bei Schmetterlingen und Motten. Der in Prolegs exprimierte Genpool ähnelt auch den Genen in Enditen, einem Teil der Anhängsel von Krebstieren.

Die Studie legt nahe, dass die Evolutionsgeschichte der Gliedmaßen von Insekten komplex ist, wobei die Gliedmaßen als einachsige Anhängsel entstanden und später zu Biramen wurden. Im Laufe der Zeit entwickelten diese Gliedmaßen nach innen gerichtete Lappen, sogenannte Enditen. In einigen Insektenlinien gingen die Enditen verloren, aber bei Schmetterlingen und Motten wurden sie reaktiviert, um als Prolegs zu fungieren.

Diese Forschung zeigt, wie die Evolution bestehende Merkmale und genetische Programme umfunktioniert. Prolegs sind ein neuartiges Merkmal, das aus bereits vorhandenen Anweisungen zur Herstellung von Teilen primitiver Beine hervorgegangen ist. Das Rätsel um die Raupen-Probeine wurde endlich gelöst und ihre uralte Verbindung zu den Gliedmaßen von Krustentieren enthüllt.

Quellen:

- Nationale Universität von Singapur