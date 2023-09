Die Fortschritte und ethischen Überlegungen der Genbearbeitung in der Medizin

Die Genbearbeitung, ein bahnbrechendes Gebiet der Medizin, stand im Mittelpunkt der Keynote-Sitzung von Dr. Tamara Sunbul mit dem Titel „Eine neue Ära für die Medizin: Digitale Diagnostik und Therapeutik“. Dr. Sunbul, der medizinische Direktor für klinische Informatik bei Johns Hopkins Aramco Healthcare, betonte das Potenzial der Genotypisierung und die Abhängigkeit von der Datenerfassung im Laufe der Zeit.

Der Zweck digitaler Technologien wie der Genbearbeitung besteht darin, Anomalien zu erkennen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Verschreibung von Medikamenten führen können. Dr. Sunbul erklärte, dass Einzelpersonen unterschiedlich auf dasselbe Medikament reagieren können, und betonte die Notwendigkeit präziser Diagnose- und Behandlungsmethoden.

Einer der bedeutendsten Fortschritte bei der Genbearbeitung ist CRISPR-Cas9, auch bekannt als „genetische Schere“. Diese Technologie schneidet DNA-Sequenzen präzise an bestimmten Stellen und ermöglicht so die Löschung oder Einfügung von Gensequenzen, die die DNA-Base verändern. Während CRISPR ursprünglich in der Landwirtschaft und Bioenergie Anwendung fand, teilte Dr. Sunbul sein Potenzial in der digitalen Diagnostik und Therapie.

Im Bereich der digitalen Diagnostik sind neue Methoden wie SHERLOCK und DETECTR entstanden. Diese Methoden nutzen die Genbearbeitung, um eine schnelle Erkennung von Infektionskrankheiten wie COVID-19 zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die Genbearbeitung von Unternehmen wie Atomwise, Deep Genomics und Valo in Prozesse der Arzneimittelentwicklung integriert.

Darüber hinaus spielt die Genbearbeitung eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Zell- und Gentherapien für eine Reihe von Erkrankungen. Dazu gehören Bluterkrankungen wie Thalassämie, Sichelzellenanämie und Hämophilie sowie Erkrankungen wie das Down-Syndrom, erbliche Blindheit, Mukoviszidose, Duchenne-Muskeldystrophie und die Huntington-Krankheit. Durch den Einsatz von CRISPR ist es möglich geworden, das Immunsystem eines Patienten so umzuprogrammieren, dass es gegen seinen eigenen Krebs, Infektionen (wie HIV, COVID-19, Grippe, Malaria, Zika und Antibiotikaresistenz) und chronische Krankheiten wie Hypercholesterinämie und -typ vorgeht 1 Diabetes.

Trotz dieser bemerkenswerten Fortschritte bleiben ethische, rechtliche und wissenschaftliche Überlegungen von entscheidender Bedeutung. Dr. Sunbul wies darauf hin, dass eine fehlerhafte Genbearbeitung schädliche Folgen haben kann, und betonte die Notwendigkeit von Vorsicht und Präzision. Darüber hinaus hat die Genbearbeitung das Potenzial, Auswirkungen auf künftige Generationen zu haben, da irreversible Veränderungen weitergegeben werden können. Daher sind umfassende Diskussionen über die ethischen Implikationen der Genbearbeitung notwendig, um eine verantwortungsvolle Anwendung sicherzustellen und das Wohlergehen des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes zu schützen.

Quellen:

– Dr. Tamara Sunbul, Ärztliche Leiterin der Klinischen Informatik bei Johns Hopkins Aramco Healthcare