Studie zeigt, dass der Klimawandel die außergewöhnliche Lebensdauer von Fledermäusen bedroht

Eine kürzlich in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences veröffentlichte Studie legt nahe, dass die bemerkenswerte Lebensdauer von Fledermäusen aufgrund steigender globaler Temperaturen gefährdet sein könnte. Die von Wissenschaftlern des University College Dublin und der University of Bristol durchgeführte Forschung konzentrierte sich auf den Winterschlafzyklus einer Gruppe wilder Großer Hufeisennasen.

Die Forscher fanden heraus, dass Wetterschwankungen während des Winterschlafs der Fledermäuse den molekularen Mechanismus beeinflussen, der für ihr langes Leben verantwortlich ist. Telomere, das sind DNA-Stücke, die die Enden der Chromosomen schützen, verkürzen sich bei jeder Zellteilung. Dieser Verkürzungsprozess ist mit dem Alter und altersbedingten Erkrankungen verbunden.

Die Studie ergab, dass Fledermäuse, die aufgrund wärmerer Bedingungen häufiger aus dem Winterschlaf kamen, im Vergleich zu früheren Wintern mit kälteren Temperaturen deutlich kürzere Telomere hatten. Professorin Emma Teeling vom University College Dublin äußerte sich besorgt über diese Ergebnisse und erklärte, dass der vorhergesagte Anstieg der globalen Temperaturen die positiven Auswirkungen des Winterschlafs bei wilden Fledermäusen einschränken könnte.

Dr. Megan Power, die Hauptautorin der Studie, verfolgte über drei Winter hinweg über 200 wild lebende Große Hufeisennasen, um die Auswirkungen des Winterschlafs auf die Telomere zu untersuchen. Die Forschung ergab, dass der Winterschlaf eine Form der Verjüngung darstellt, da sich die Telomere während der Winterschlafzeit eher verlängern als verkürzen. Diese Verlängerung ist wahrscheinlich auf die Expression des Enzyms Telomerase zurückzuführen, das es telomerer DNA ermöglicht, sich selbst zu replizieren, ohne Schaden anzurichten.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die möglichen Folgen veränderter klimatischer Bedingungen für die Langlebigkeit von Fledermäusen. Arten mit langer Lebensdauer und langsamer Fortpflanzungsrate, wie zum Beispiel Fledermäuse, sind besonders anfällig für Umweltveränderungen. Die Forscher betonen, wie wichtig es ist zu verstehen, wie Fledermäuse vom raschen Klimawandel betroffen sind und sich an ihn anpassen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Rolle der Telomerase bei der Verlängerung von Telomeren während des Winterschlafs zu untersuchen. Die Studie hebt die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökologie und das Überleben von Fledermauspopulationen hervor und betont die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Naturschutzbemühungen zum Schutz dieser außergewöhnlichen Kreaturen.

