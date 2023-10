Neue Forschung enthüllt städtisches Pflanzenphänomen

Dr. Yuya Fukano, außerordentlicher Professor an der Universität Chiba, machte eine faszinierende Beobachtung, als er versuchte, seine Tochter einzuschläfern. Er bemerkte, dass der kriechende Waldsauerklee, ein gewöhnliches Unkraut, das rund um seine Wohnung wuchs, rote Blätter hatte, während die Blätter in Vorstadtgebieten üppig grün waren. Dies veranlasste ihn, dieses Phänomen weiter zu untersuchen, und er und sein Team begannen mit einer Feldstudie, um zu verstehen, warum die Pflanze in städtischen und grünen Räumen unterschiedliche Merkmale zeigte.

Der Kriechende Sauerklee, wissenschaftlich bekannt als Oxalis corniculata, ist eine weltweit verbreitete Pflanze. Es gedeiht in verschiedenen Lebensräumen, von Ackerland und Flussufern bis hin zu Rasenflächen und Parks. Diese niedrig wachsende krautige Pflanze hat dreiblättrige Blätter mit säuerlich gelben Blüten und ist aufgrund ihrer weiten Verbreitung kaum zu übersehen.

Während ihrer Studie führten Dr. Fukano und sein Team Transektuntersuchungen an drei Standorten in der Nähe von Tokio durch und klassifizierten Gebiete in Stadt-, Grün- und Zwischenräume. Sie analysierten den Anteil grünblättriger und rotblättriger Pflanzen in jeder Parzelle und stellten einen deutlichen Unterschied in der Verteilung fest. Grünblättrige Individuen waren in Grünflächen dominanter, während rotblättrige Individuen in städtischen Gebieten häufiger vorkamen.

Die Forscher nutzten außerdem die Citizen-Science-Plattform iNaturalist, um Daten aus Beobachtungen weltweit zu sammeln. Die Analyse von über 9,500 Beobachtungen untermauerte ihre Ergebnisse zusätzlich und zeigte einen Zusammenhang zwischen der Variation der Blattfarbe und der städtischen Umgebung.

Die einzigartigen Eigenschaften städtischer Gebiete, wie undurchlässige Oberflächen und erhöhte Temperaturen aufgrund des städtischen Wärmeinseleffekts, tragen wahrscheinlich zu diesem Phänomen bei. Pflanzen in städtischen Räumen sind weniger räuberischen Bedrohungen und weniger Konkurrenz ausgesetzt, was evolutionäre Veränderungen ermöglicht, die durch die Verschiebung der ökologischen Nische vorangetrieben werden.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Anpassungsfähigkeit von Pflanzen in städtischen Umgebungen und die Auswirkungen menschengemachter Ökologien auf Pflanzenpopulationen. Das Verständnis dieser Dynamik kann bei der Stadtplanung und der Erhaltung der pflanzlichen Artenvielfalt in Städten hilfreich sein.

