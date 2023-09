Die NASA bereitet eine Weltraumrakete für die bemannte Mondmission im Jahr 2024 vor

By

Die NASA bereitet sich intensiv auf ihre bevorstehende Artemis-2-Mission vor, bei der vier Astronauten eine Mondreise antreten werden. Dies wird das erste Mal seit über 50 Jahren sein, dass Menschen zum Mond reisen. Die Mission wird die Space Launch System (SLS)-Rakete der NASA nutzen, die bereits erfolgreich mit einem unbemannten Raumschiff namens Artemis 1 geflogen ist.

Das Hauptaugenmerk der NASA-Vorbereitungen liegt auf der Gewährleistung der Sicherheit der Besatzung während der Belastungen beim Start. Dies beinhaltet zusätzliche Tests neuer Systeme an Bord der SLS-Rakete und ihrer mobilen Trägerrakete, einschließlich eines Notausstiegssystems. Die Astronauten selbst sind aktiv in den Vorbereitungsprozess eingebunden, zu dem auch Tests vor Ort in ihren Raumanzügen gehören.

Die Artemis-1-Mission, bei der drei Mannequins um den Mond geschickt wurden, hat die Grundlage für einen reibungsloseren Vorbereitungsprozess für Artemis 2 geschaffen. Die Herausforderungen, mit denen Artemis 1 konfrontiert war, wie z. B. Verzögerungen bei simulierten Start-Countdowns, wurden angegangen und stehen nun im Mittelpunkt befasst sich mit besatzungsbezogenen Inhalten und Schulungen zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen.

Die Vorbereitungen für Artemis 2 umfassen verschiedene wichtige Meilensteine. Die Besatzung wird zusammen mit der Bodenmannschaft einen Starttag simulieren, an Notfallübungen teilnehmen und die Rakete wird im Vehicle Assembly Building der NASA Stapel- und Montagetests unterzogen. Schließlich wird der Stapel auf der Startrampe für den Start der Mission Ende 2024 vorbereitet.

Während des gesamten Vorbereitungsprozesses steht die Sicherheit im Vordergrund. Die NASA wird die gleiche Anzahl von Start-Countdown-Simulationen wie zuvor durchführen, wobei die Sicherheit sowohl der Flugbesatzung als auch der Bodenmannschaft Priorität hat. Kontinuierliches Üben und Training des Muskelgedächtnisses sind wesentliche Bestandteile der Vorbereitung, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder gut auf den Einsatz vorbereitet sind.

Zu den bemerkenswerten Änderungen in Artemis 2 gehören Anpassungen der Betankungsverfahren, die auf Erkenntnissen aus der Generalprobe für Artemis 1 basieren. Designänderungen am mobilen Launcher tragen zur Verbesserung seiner Funktionalität bei. Auch auf die Kraftstofftankschnittstellen wird geachtet, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Daten aus früheren Tests liefern Informationen zu den notwendigen Anpassungen.

Mit diesen umfassenden Vorbereitungen ist die NASA auf dem besten Weg, ihre historische Artemis-2-Mission zu einem erfolgreichen Unterfangen zu machen und den Weg für die zukünftige Monderkundung zu ebnen.

Quellen:

– Artikel: Space.com

– Bildnachweis: NASA