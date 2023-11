Arktische Erwärmung beschleunigt globalen Temperaturanstieg, dringender Handlungsbedarf

By

Eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift „Earth System Dynamics“ veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass sich die Arktis mit alarmierender Geschwindigkeit erwärmt, fast viermal schneller als der globale Durchschnitt. Dieses rapide Erwärmungsphänomen führt nun dazu, dass die globalen Temperaturen viel schneller ansteigen als die im Pariser Abkommen festgelegten Benchmarks.

Ziel der von Professor Julienne Stroeve von der Universität Manitoba geleiteten Studie war es, den Beitrag der Arktis zur globalen Erwärmung zu untersuchen und zu beurteilen, wie schnell wir uns den im Pariser Abkommen festgelegten kritischen Temperaturschwellen von 1.5 Grad Celsius und 2 Grad Celsius nähern.

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Welt ohne diese beschleunigte Erwärmung etwa acht Jahre später als derzeit einen Temperaturanstieg von zwei Grad erreichen würde. Dies zeigt die entscheidende Rolle, die die Arktis beim globalen Temperaturanstieg spielt.

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, nutzte das Team Klimamodellsimulationen. Sie verglichen Prognosen ohne die schnelle Erwärmung der Arktis mit realen Modellen und konnten so das Ausmaß und den zeitlichen Verlauf des Temperaturanstiegs ermitteln. Die Simulationen ergaben, dass ohne eine Erwärmung der Arktis die Grenzwerte des Pariser Abkommens fünf Jahre später (1.5 Grad Celsius) und acht Jahre später (2 Grad Celsius) als in den aktuellen Prognosen überschritten würden.

Professor Stroeve unterstreicht die Notwendigkeit sofortigen Handelns und erklärt, dass wir uns in einem entscheidenden Jahrzehnt befinden, in dem ein Versäumnis, die Emissionen zu reduzieren, unweigerlich zur Überschreitung der 1.5-Grad-Schwelle führen würde. Sie betont die Bedeutung des Schutzes von Eis und Schnee in der Arktis und unterstreicht die Rolle, die diese bei der Regulierung der globalen Temperaturen spielen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für die tiefgreifenden Auswirkungen der Erwärmung der Arktis und die Dringlichkeit konzertierter Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels zu schärfen. Die Erhaltung dieser gefährdeten Region ist nicht nur ein Umweltanliegen; Es ist entscheidend für das Wohlergehen unseres Planeten und künftiger Generationen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist das Pariser Abkommen?

Das Pariser Abkommen ist ein im Jahr 2015 verabschiedeter internationaler Vertrag mit dem Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um die globale Erwärmung einzudämmen. Warum erwärmt sich die Arktis schneller als der globale Durchschnitt?

Die Erwärmung der Arktis beschleunigt sich aufgrund eines Prozesses namens Arctic Amplification, bei dem positive Rückkopplungsmechanismen wie das Schmelzen von Eis und Schnee zu einer weiteren Erwärmung beitragen. Welche Folgen hat die beschleunigte Erwärmung der Arktis?

Die beschleunigte Erwärmung der Arktis führt zum Verlust von Meereis, was die Ökosysteme stört und zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Es verstärkt auch extreme Wetterereignisse und verschärft die globale Erwärmung. Was können Einzelpersonen tun, um der Erwärmung der Arktis entgegenzuwirken? Die Reduzierung des persönlichen COXNUMX-Fußabdrucks, die Unterstützung von Initiativen für erneuerbare Energien und das Eintreten für eine klimabewusste Politik können dazu beitragen, die Erwärmung der Arktis und ihre Auswirkungen abzumildern.