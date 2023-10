Neue Entdeckungen über antike Mikroben und ihr Überleben

Eine aktuelle Veröffentlichung eines Wissenschaftlers der Montana State University wirft Licht auf die ökologischen Prozesse einer alten Lebensform, die noch heute existiert. Die Studie mit dem Titel „Methanogene erwerben und bioakkumulieren Nickel während der reduktiven Auflösung von Nickelpyrit“ befasst sich mit den einzigartigen Eigenschaften von Methanogenen, Mikroorganismen, die eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Methan oder Erdgas spielen.

Methanogene unterscheiden sich von anderen Organismen dadurch, dass sie zur Energiegewinnung nicht auf Sonnenlicht angewiesen sind und in Gegenwart von Sauerstoff nicht überleben können. Stattdessen beziehen sie ihre Energie aus Chemikalien in ihrer Umgebung und zersetzen häufig Gesteine ​​und Mineralien. Bei diesem Prozess entsteht Methan als Nebenprodukt. Das Verständnis, wie Methanogene dies erreichen, könnte Einblicke in den drastischen Rückgang des Methangehalts und den Anstieg des Sauerstoffs auf der Erde vor Milliarden von Jahren liefern.

Die Studie konzentriert sich speziell auf eine bestimmte Art von Methanogen, das Nickel aus seiner Umgebung extrahieren und anreichern kann. Durch die Verwendung von Mineralien als Nährstoffquelle können diese Methanogene ihr Wachstum unterstützen. Diese Ergebnisse tragen zum Verständnis der Frage bei, warum das atmosphärische Methan vor Milliarden von Jahren zurückgegangen ist, was möglicherweise auf einen Rückgang der Methanpopulation aufgrund veränderter Umweltbedingungen oder auf einen Mangel an Nickel, einem wesentlichen Element für deren Überleben, zurückzuführen ist.

Das Forschungsteam führte Experimente durch, um das Wachstum und Überleben von Methanogenen in Umgebungen mit unterschiedlichen Nickelmengen zu beobachten. Durch die Messung des produzierten Methans und die Analyse des in den Zellen gespeicherten Nickelgehalts machten die Forscher wichtige Erkenntnisse über die Nickelabhängigkeit der Methanogene. Sie fanden heraus, dass diese Mikroorganismen viel weniger Nickel benötigen als bisher angenommen und die Fähigkeit besitzen, Nickel anzusammeln, um künftig zu überleben, selbst in Umgebungen mit niedrigem Nickelgehalt.

Diese Forschung hat umfassendere Auswirkungen, die über die Untersuchung antiker Mikroorganismen hinausgehen. Das Verständnis des von Methanogenen eingesetzten „Biomining“-Prozesses könnte zur Entwicklung von Bergbautechnologien mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt führen. Indem wir von diesen Mikroben lernen, können Menschen möglicherweise effizienter und nachhaltiger Mineralien und Metalle aus der Erde gewinnen.

Die Studie hebt drei zentrale Erkenntnisse hervor. Erstens zeigt es, dass Methanogene Nickel aus Mineralien aufnehmen können, ein Phänomen, das bisher nicht beobachtet wurde. Zweitens können diese Mikroorganismen Nickel auch in extrem geringen Konzentrationen aufnehmen, was bisherige Annahmen über ihren Nährstoffbedarf in Frage stellt. Schließlich reichern Methanogene Nickel in sich an, um eine ausreichende Versorgung für ihr Überleben sicherzustellen.

Während sich die Forschung mit komplexen wissenschaftlichen Konzepten befasst, ist die übergreifende Bedeutung klar. Das Verständnis des Übergangs von einer Methanatmosphäre zur sauerstoffreichen Umgebung der Erde ist von entscheidender Bedeutung, um die Entwicklung bewohnbarer Bedingungen für Lebensformen, einschließlich des Menschen, zu verstehen. Wenn neue Entdeckungen wie diese auftauchen, werfen sie weitere Fragen auf und regen zu weiteren Erkundungen und Studien an.

