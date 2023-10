Eine neuartige Entdeckung stellt das „Regelwerk“ der DNA in Frage

By

Zufällige Entdeckungen spielen seit langem eine entscheidende Rolle bei wissenschaftlichen Durchbrüchen. Vom Penicillin bis zur Mikrowelle: Zufallsfunde haben zu faszinierenden Innovationen geführt. Nun hat eine kürzlich in PLoS Genetics veröffentlichte Entdeckung erneut etablierte Überzeugungen in der Welt der Genetik in Frage gestellt.

Dr. Jamie McGowan, Postdoktorand am Earlham Institute, arbeitete gemeinsam mit Forschern der Universität Oxford an der Entwicklung einer neuartigen DNA-Sequenzierungspipeline. Ihr Ziel war es, kleine Mengen DNA aus einzelnen Zellen von Organismen zu sequenzieren, die im Labor nur schwer zu züchten sind. Während ihrer Untersuchung eines mikroskopisch kleinen Organismus namens Protist, der aus einem Süßwasserteich gewonnen wurde, stießen sie auf eine unerwartete Art mit einer einzigartigen genetischen Codevariante.

Der genetische Code, ein grundlegendes Element der Biologie, ist typischerweise bei allen Arten hoch konserviert. Es besteht aus 64 Codons, bei denen es sich um Gruppen von drei Nukleotiden handelt, wobei die drei Codons TAA, TAG und TGA als „Stoppcodons“ fungieren und das Ende eines Gens markieren. Bei dem von McGowan und seinen Kollegen untersuchten Protisten hatten jedoch zwei der Stoppcodons veränderte Bedeutungen entwickelt, die den etablierten „Regeln“ der Gentranslation widersprachen.

Diese Entdeckung wirft Licht auf die große Menge an Unbekanntem im Bereich der Genetik und Genomik. Es veranlasst uns, unser aktuelles Verständnis der Biologie zu hinterfragen, insbesondere im Bereich der Protisten. Diese einzelligen Organismen, die bei Genomsequenzierungsprojekten oft vernachlässigt werden, bergen ein enormes Potenzial für das Verständnis der Entwicklung des Lebens auf der Erde.

FAQ:

Q: Was ist der genetische Code?

A: Der genetische Code besteht aus einer Reihe von Regeln, die vorschreiben, wie Gene in Aminosäuresequenzen übersetzt werden, um Proteine ​​aufzubauen.

Q: Aus wie vielen Codons besteht der genetische Code?

A: Der genetische Code besteht aus 64 Codons, darunter drei Stoppcodons.

Q: Was haben die Forscher über den genetischen Code des Protisten herausgefunden?

A: Sie fanden heraus, dass zwei der Stoppcodons im genetischen Code des Protisten veränderte Bedeutungen entwickelt hatten, was dem etablierten Verständnis der Gentranslation widersprach.

Q: Welche Bedeutung hat es, Protisten zu studieren?

A: Protisten, die bei Genomsequenzierungsprojekten oft übersehen werden, können wichtige Einblicke in die Entwicklung allen Lebens auf der Erde liefern. Es sind nicht nur krankheitsverursachende Protisten, sondern auch nicht pathogene oder frei lebende Protisten, die für die Untersuchung von entscheidender Bedeutung sind.

Q: Wie stellt diese Entdeckung etablierte Überzeugungen in Frage?

A: Durch die Missachtung der traditionellen „Regeln“ der Gentranslation erweitert diese Entdeckung unser Verständnis der Variabilität des genetischen Codes und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung zu Protisten.