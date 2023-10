Ein Netzwerk von Lasern im Weltraum könnte helfen, Weltraumschrott zu beseitigen

By

Es gibt zunehmende Besorgnis über die Menge an Weltraummüll in der erdnahen Umlaufbahn. Als Reaktion auf dieses Problem untersuchen Forscher die Idee, mithilfe eines Lasernetzwerks Objekte, die ein Kollisionsrisiko darstellen, auf sicherere Umlaufbahnen umzuleiten. Die mit künstlicher Intelligenz betriebenen Laser würden auf Satelliten oder anderen speziellen Plattformen montiert und würden Weltraumschrottobjekte überwachen. Wenn eine mögliche Kollision mit einem wertvollen Weltraumobjekt wie der Internationalen Raumstation oder einem Satelliten erkannt wird, könnten die Laser das Objekt in eine sicherere Umlaufbahn bringen.

Das von Hang Woon Lee von der West Virginia University geleitete Projekt wird von der NASA über einen Zeitraum von drei Jahren mit 200,000 US-Dollar gefördert. Das ultimative Ziel besteht darin, ein System zu entwickeln, das in Echtzeit Entscheidungen darüber treffen kann, welche Weltraumobjekte anvisiert werden sollen, und sicherstellen kann, dass die neuen Umlaufbahnen vor weiteren Kollisionen sicher sind. Mehrere Laser würden verwendet, um die Flugbahn der Objekte effizient zu verändern, eine Aufgabe, die mit einem einzelnen Laser unmöglich wäre.

Derzeit ist die Verfolgung von Weltraumschrott eine anspruchsvolle Aufgabe, da nicht jedes Objekt im Orbit überwacht werden kann. Es wird geschätzt, dass es etwa 34,600 verfolgte Fragmente von Weltraumschrott gibt, aber es könnte noch weitere 130 Millionen kleinere Stücke geben, die zu klein sind, um sie genau zu erkennen. Hier kommt das Lasernetzwerk besonders zum Einsatz, da es Objekte jeder Größe anvisieren kann.

Der Einsatz weltraumgestützter Laser hat gegenüber bodengestützten Lasern mehrere Vorteile. Sie müssen nicht die Erdatmosphäre durchqueren, was die Strahlen verformen kann, was ein präziseres Anvisieren und Manövrieren von Objekten ermöglicht. Darüber hinaus könnte dieses KI-gestützte System kostengünstig sein und möglicherweise zur Verfolgung von Weltraumobjekten vor dem Start eingesetzt werden, um sichere und kollisionsfreie Missionen zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung eines Netzwerks von Lasern im Weltraum das Potenzial hat, das Problem des Weltraummülls wirksam anzugehen und wertvolle Weltraumgüter zu schützen. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und mehrerer Laser könnte dieses System Entscheidungen in Echtzeit treffen und die Sicherheit von Umlaufbahnen gewährleisten. Dieses von der NASA finanzierte Forschungsprojekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, stellt jedoch einen wichtigen Schritt zur Reduzierung von Weltraummüll und zur Wahrung der Integrität des Weltraumbetriebs dar.

Quellen:

- NASA

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)