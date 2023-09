Kolumbianischer Forscher untersucht außerirdisches Material in Staubproben, die zur Erde zurückgebracht wurden

Ein junger kolumbianischer Forscher, Camilo Jaramillo-Correa, hatte die einmalige Gelegenheit, Staubproben zu untersuchen, die aus dem Weltraum mitgebracht wurden. Die Proben wurden von der Hayabusa2-Mission der japanischen Raumfahrtbehörde gesammelt, die als erste Bilder von Rovers auf einem Asteroiden sendete und geologische Proben zur Erde zurückbrachte. Jaramillo-Correa, der zu dieser Zeit in Nukleartechnik promovierte, entwarf und baute eine versiegelte Probenkapsel, um die Proben aufzubewahren und sie vor Luftverschmutzung zu schützen.

Seine Mentoren fragten, ob es möglich sei, die Kapsel zur Untersuchung außerirdischen Materials zu verwenden, und Jaramillo-Correa modifizierte und testete die Kapsel, um die strengen Anforderungen an den Probenschutz zu erfüllen. Das Team führte Studien an zwei Probensätzen des Asteroiden Ryugu durch: einzelne Partikel und feine Pulver. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen, man geht jedoch davon aus, Informationen über die Zusammensetzung, die Eigenschaften und mögliche Hinweise auf eine Weltraumverwitterung der Asteroiden zu erhalten.

Laut Jaramillo-Correa ist die Erforschung von Asteroiden aus zwei Hauptgründen wichtig. Erstens liefern sie eine Momentaufnahme der frühen Stadien des Sonnensystems und können uns helfen, zu verstehen, wie es und der Planet Erde entstanden sind und wo das Leben entstanden ist. Zweitens kann die Untersuchung von Asteroiden Einblicke in die Auswirkungen der Weltraumverwitterung und der atmosphärischen Kontamination liefern.

Jaramillo-Correas Reise von Kolumbien in die Vereinigten Staaten für seine Forschung verdeutlicht auch die Unterschiede in den Forschungsumgebungen und beim Zugang zu Ressourcen. Er stellte fest, dass Forscher in den USA im Vergleich zu denen in Kolumbien einen viel einfacheren Zugang zu Ressourcen wie Instrumenten haben. Dennoch lernte er die Fähigkeiten seines Labors in Kolumbien zu schätzen und einfallsreich zu sein.

Eine weitere kolumbianische Forscherin, Andrea Guzman Mesa, verfolgte ihre Träume auf dem Gebiet der Astrophysik. Der Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit lag auf der Untersuchung der Atmosphären von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Sie verglich Atmosphärenmodelle mit Beobachtungsdaten mithilfe von Frameworks für maschinelles Lernen, um Vorhersagen über die Zusammensetzung dieser Atmosphären zu treffen. Guzman Mesa war auch maßgeblich daran beteiligt, die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen in Kolumbien zu erhöhen, in der Hoffnung, eine echte Veränderung im Forschungsökosystem des Landes herbeizuführen.

Quellen:

– Quellartikel