Neue Mittel für das Mars-Probenrückgabeprogramm der NASA bei gleichzeitiger Einstellung der Zusammenarbeit mit der europäischen Marsmission

Die Eigentümer des Repräsentantenhauses haben kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem die Ausgabenrechnung für Handel, Justiz und Wissenschaft (CJS) für das Haushaltsjahr 2024 detailliert beschrieben wird, die ein Budget von 25.366 Milliarden US-Dollar für die NASA umfasst. In einer erheblichen Abweichung vom Gesetzentwurf des Senats sieht der Bericht des Repräsentantenhauses die vollständige Finanzierung des Mars Sample Return (MSR)-Programms der NASA in Höhe von 949.3 Millionen US-Dollar vor und stellt so sicher, dass die Lander- und Erdorbiter-Missionen zur Probenrückgewinnung bis 2030 starten.

Obwohl der Bericht des Repräsentantenhauses das MSR-Programm voll und ganz unterstützt, stoppt er die Pläne der NASA für eine Zusammenarbeit mit einer europäischen Marsmission. In dem Bericht heißt es ausdrücklich, dass er die beantragte Finanzierung des Rosalind Franklin ExoMars Rovers nicht unterstützt, was sich auf die geplante Unterstützung der NASA für die Mission der Europäischen Weltraumorganisation bezieht. Diese Entscheidung fällt, nachdem die Europäische Weltraumorganisation im vergangenen Jahr ihre Zusammenarbeit mit Russland beendet hat.

Der Bericht des Repräsentantenhauses würdigt die ausstehenden Ergebnisse des unabhängigen Prüfungsausschusses, der seine Arbeit im September abgeschlossen hat. Der Vorstand kam zu dem Schluss, dass die Chance, dass MSR die Kosten und den Zeitplan einhält, minimal ist, und schätzte die Kosten des Programms auf 8 bis 11 Milliarden US-Dollar. Diese Kosten übersteigen den im Senatsbericht genannten Schwellenwert von 5.3 Milliarden US-Dollar, was die Diskrepanzen zwischen den beiden Gesetzentwürfen verdeutlicht.

Während der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses MSR erheblich finanziert, reduziert er die Finanzierung anderer NASA-Programme. Der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses erhöht das Budget für NASA-Wissenschaftsprogramme leicht auf 7.38 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7.341 Milliarden US-Dollar im Gesetzentwurf des Senats. Im Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses werden jedoch im Vergleich zum Gesetzentwurf des Senats die Mittel für Geowissenschaften, Astrophysik, Heliophysik sowie biologische und physikalische Wissenschaften gekürzt.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses spezifische Formulierungen zum Standort der Empfangseinrichtung für MSR-Proben vor. Darin wird die NASA angewiesen, der Nähe zum derzeitigen Kurator Priorität einzuräumen, indem sie die Einrichtung in einem Umkreis von 30 Meilen (50 Kilometern) um das Johnson Space Center platziert, wo sich die derzeitige Einrichtung befindet. Die NASA muss noch einen möglichen Standort für die Aufnahmeeinrichtung auswählen, betonte jedoch die Notwendigkeit einer Biosicherheitsstufe 4 und die Möglichkeit, eine bestehende staatliche Einrichtung zu nutzen.

Insgesamt bietet der Bericht der Befürworter des Repräsentantenhauses eine einzigartige Perspektive, indem er das problematische MSR-Programm vollständig finanziert und gleichzeitig vom Gesetzentwurf des Senats abweicht, indem er die Zusammenarbeit mit einer europäischen Marsmission stoppt. Die im Bericht des Repräsentantenhauses getroffenen Entscheidungen werden erhebliche Auswirkungen auf die Programme und zukünftigen Missionen der NASA haben.

FAQ

Was ist das Mars-Probenrückgabeprogramm?

Das Mars Sample Return-Programm ist eine Initiative der NASA, um Proben von der Marsoberfläche zu sammeln und sie zur weiteren Analyse zur Erde zurückzusenden. Ziel ist es, wertvolle Einblicke in die geologische Geschichte des Planeten und mögliche Anzeichen vergangenen oder gegenwärtigen Lebens zu liefern.

Mit welcher europäischen Marsmission wollte die NASA zusammenarbeiten?

Die europäische Marsmission, bekannt als Rosalind Franklin ExoMars Rover, ist ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Die Mission besteht darin, einen Rover zum Mars zu schicken, um nach Anzeichen von vergangenem oder gegenwärtigem Leben zu suchen und die Umwelt des Planeten zu untersuchen.

Welche Auswirkungen hat die vollständige Finanzierung des Mars Sample Return-Programms?

Durch die vollständige Finanzierung des Mars Sample Return-Programms wird sichergestellt, dass die Lander- und Erdorbiter-Missionen zur Probenrückgewinnung bis 2030 starten können. Diese Finanzierung wird es der NASA ermöglichen, ihre Erforschung des Mars fortzusetzen, wertvolle Proben zu sammeln und möglicherweise bahnbrechende Entdeckungen über den Planeten zu machen.

Warum stoppte der Bericht des Repräsentantenhauses die Zusammenarbeit mit der europäischen Marsmission?

Der Bericht des Repräsentantenhauses beschloss, die Finanzierung der NASA für den ExoMars-Rover Rosalind Franklin nicht zu unterstützen, da die Europäische Weltraumorganisation ihre Zusammenarbeit mit Russland beendet hatte. Diese Entscheidung spiegelt die Komplexität und Herausforderungen wider, die mit der internationalen Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung verbunden sind.