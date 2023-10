Thermal-Infrarot-Satellit HOTSAT-1 nimmt kommerziellen Betrieb auf

Das Unternehmen für thermische Infrarotsatelliten Satellite Vu hat bekannt gegeben, dass sein erster Satellit, HOTSAT-1, erfolgreich in den kommerziellen Betrieb übergegangen ist. Der Satellit, der erste einer Konstellation aus acht Satelliten, wurde in Großbritannien in Zusammenarbeit mit Surrey Satellite Technologies entwickelt und hergestellt.

HOTSAT-1 ist mit einem Mittelwellen-Infrarotbildgeber mit 3.5 m Auflösung und Videofunktion ausgestattet und behält eine Empfindlichkeit von weniger als 2 Grad Celsius bei. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es dem Satelliten, wertvolle Wärmebilder zu erfassen, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können, darunter Logistikoptimierung, Umweltplanung und energiebezogene Entscheidungsfindung.

Satellite Vu soll das Thermometer der Welt werden und eine unabhängige Überprüfung von Daten ermöglichen, die für die Überwachung von Netto-Null-Zielen relevant sind. Durch die Überwachung industrieller Energieverschwendung, Umweltverschmutzung, Waldbrände und Klimaereignisse nahezu in Echtzeit kann der Satellit die Bemühungen um eine nachhaltigere und klimaresistentere Zukunft unterstützen.

Seit seiner Gründung hat sich Satellite Vu insgesamt 30.5 Millionen Pfund (37.9 Millionen US-Dollar) an Risikokapitalmitteln gesichert. Im Juni sammelte das Unternehmen weitere 12.7 Millionen Pfund im Rahmen einer Serie-A-2-Finanzierung unter Beteiligung führender Investoren wie Molten Ventures, Seraphim Space Investment Trust PLC, Lockheed Martin und Earth Sciences Foundation.

HOTSAT-1 wurde im Juni an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien in die Umlaufbahn gebracht. Der erfolgreiche Übergang in den kommerziellen Betrieb stellt einen bedeutenden Meilenstein für Satellite Vu dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Weltraumtechnologie zum Wohle des Planeten einzusetzen.

Insgesamt eröffnet die Einführung von HOTSAT-1 neue Möglichkeiten für die Nutzung thermischer Infrarotbildgebung und Datenanalyse, um kritische Herausforderungen in verschiedenen Branchen anzugehen und zu einer nachhaltigeren und klimaresistenteren Zukunft beizutragen.

Quelle: Dieser Inhalt basiert auf einem Artikel von satnews.com.