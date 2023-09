Dieser Planet wird während des Monsuns mit Edelsteinen überschüttet

By

Im Weltraum, wo unzählige Wunder entdeckt werden, haben Astronomen kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems, bekannt als WASP-121b, hat durch ein außergewöhnliches Phänomen Aufmerksamkeit erregt: Es regnet wertvolle Edelsteine. Diese bemerkenswerte Entdeckung wurde von Forschern des Massachusetts Institute of Technology mit dem Hubble-Weltraumteleskop der NASA gemacht.

WASP-121b, größer als Jupiter, bewegt sich schnell um seinen Mutterstern und durchläuft aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum Stern eine Umlaufbahn in nur 30 Stunden. Dieser Planet liegt etwa 850 Lichtjahre von der Erde entfernt und wird oft als „Heißer Jupiter“ bezeichnet. Was ihn jedoch auszeichnet, ist das ungewöhnliche Ereignis, das an seiner Tag-Nacht-Grenze beobachtet wird.

Die Studie begann, als Astronomen an der Übergangslinie zwischen Tag und Nacht auf WASP-121b eine besondere Aktivität beobachteten. Frühere Beobachtungen hatten gezeigt, dass in der Atmosphäre kein Titan vorhanden war, während sein chemischer Cousin Vanadium vorhanden war. Dieses Ungleichgewicht warf Fragen auf, da diese beiden Elemente Ähnlichkeiten aufweisen.

Weitere Untersuchungen von Mikal-Evans vom Max-Planck-Institut für Astronomie brachten eine faszinierende Entdeckung. Die extremen Temperaturen auf der Nachtseite des Planeten führen zu einem drastischen Abfall, der zu Niederschlägen aus Titan und Aluminium führt. Wenn sich Aluminium mit Elementen wie Chrom, Eisen und Titan verbindet, verwandelt es sich in kostbare Edelsteine ​​wie Rubine und Saphire.

Die Entdeckung des Edelsteinregens auf WASP-121b erweitert unser Verständnis der Vielfalt und Schönheit, die im Kosmos existiert. Es dient als Erinnerung an die Geheimnisse im Weltraum, die darauf warten, enthüllt zu werden.

