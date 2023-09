Hoffnungen auf Reaktivierung der ISRO-Mission Chandrayaan-3 schwinden

By

Die Hoffnungen auf eine Reaktivierung der Chandrayaan-3-Mission der ISRO, zu der auch der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover gehören, beginnen zu schwinden, da sie seit dem Mondsonnenaufgang am 22. September inaktiv geblieben sind. Ursprünglich für einen einzigen Mondbetriebstag konzipiert, wurde die Mission in „ Schlafmodus“ nach Abschluss seiner wissenschaftlichen Aufgaben in einem Versuch, seine Mission zu verlängern. Allerdings könnten die Herausforderungen, die die Mondnachtbedingungen mit sich brachten, wie etwa Stromausfall und extreme Kälte, zu elektronischen Schäden geführt haben.

ISRO-Vorsitzender S Somanath hat erklärt, dass Wissenschaftler in der Hoffnung auf eine mögliche Reaktivierung den gesamten Mondtag, der etwa 14 Erdentage dauert, abwarten werden. Vorrangiges Ziel ist es, die Möglichkeit zu haben, weitere In-situ-Experimente durchführen zu können.

Die Chandrayaan-3-Mission, eine Nachfolgemission der Chandrayaan-2-Mission, ist ein bedeutender Schritt in Richtung Indiens weiterer Erforschung des Mondes. Ziel der Mission ist es, die Mondoberfläche weiter zu untersuchen und mehr Daten über ihre Geologie und Atmosphäre zu sammeln. Der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover sind entscheidende Komponenten der Mission. Der Lander ist für die sanfte Landung der Mission auf der Mondoberfläche verantwortlich und der Rover führt Experimente vor Ort durch.

In der Anfangsphase der Mission erlitt der Vikram-Lander einen Kommunikationsfehler und landete im September 2019 auf der Mondoberfläche. Trotz dieses Rückschlags war die Chandrayaan-2-Mission immer noch teilweise erfolgreich, da der Orbiter weiterhin funktionierte und wertvolle Dienste leistete Daten über den Mond.

Die Wissenschaftler und Ingenieure von ISRO haben unermüdlich daran gearbeitet, aus den Herausforderungen der vorherigen Mission zu lernen und ein robusteres Raumschiff für Chandrayaan-3 zu entwerfen. Als positives Zeichen wurde die Reaktivierung der Missionskomponenten nach dem Mondsonnenaufgang gewertet. Allerdings scheinen die harten Bedingungen der Mondnacht den Betrieb von Lander und Rover beeinträchtigt zu haben.

Während die Hoffnungen auf eine Reaktivierung schwinden, hat die Chandrayaan-3-Mission bereits dazu beigetragen, Indiens Weltraumforschungsfähigkeiten voranzutreiben. Die Wissenschaftler werden die aus der Mission gewonnenen Daten und Erfahrungen auswerten, um zukünftige Mondmissionen weiter zu verfeinern und zu verbessern. Chandrayaan-3 musste vielleicht Rückschläge hinnehmen, aber es ist ein Beweis für die Entschlossenheit und den Fortschritt der indischen Raumfahrtbehörde bei ihrem Bestreben, ein besseres Verständnis des Mondes und darüber hinaus zu erlangen.

