Neue Statue an der Nossal High School zu Ehren der örtlichen Legende enthüllt

Die Nossal High School in Berwick hat kürzlich eine beeindruckende lebensgroße Bronzestatue zu Ehren des geschätzten Sir Gustav Nossal AC enthüllt. Diese prächtige Statue wurde von den international bekannten Bildhauern Gillie und Marc gefertigt und ist eine Hommage an Sir Nossals bemerkenswerte wissenschaftliche Leistungen, seinen unschätzbaren Beitrag zur Schule und seine zugängliche und freundliche Art.

Am 20. November versammelte sich die Schulgemeinschaft, um der feierlichen Enthüllung der Statue beizuwohnen und so an das bleibende Erbe von Sir Nossal zu erinnern. Dr. John Inns, der Präsident des Schulrats, drückte seine Freude darüber aus, dass die Statue nach mehreren Jahren sorgfältiger Planung und Vorbereitung, die bereits 2019 begann, endlich zum Leben erweckt wurde, mit dem Ziel, mit dem 10-jährigen Jubiläum der Schule im Jahr zusammenzufallen 2020.

Der Gründungsdirektor der Nossal High School, Roger Page, teilte seine Gedanken zur Bedeutung der Statue mit. Page betonte Sir Nossals integrale Rolle innerhalb der Schulgemeinschaft und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Statue eine würdige Hommage an ihre Verbindung darstellen würde. Er betonte weiter, dass Sir Nossal die Schule häufig besuchte und sich die Zeit nahm, mit Schülern, Mitarbeitern und Besuchern in Kontakt zu treten. Als Symbol dieser geschätzten Interaktion wird die Bronzestatue eines sitzenden Sir Nossal prominent am Haupteingang der Schule ausgestellt.

Über seine lokale Anerkennung hinaus ist Sir Gustav Nossal eine Persönlichkeit von nationalem und internationalem Ansehen. Sir Nossal wurde im Jahr 2000 als Australier des Jahres ausgezeichnet und hat sowohl in der australischen als auch in der Weltgemeinschaft einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Neben seiner bahnbrechenden Arbeit auf dem Gebiet der Immunologie widmete er sich auch zahlreichen humanitären Projekten. Zu seinen bemerkenswerten Erfolgen zählen die Leitung des Globalen Programms für Impfstoffe und Immunisierung der Weltgesundheitsorganisation sowie die Zusammenarbeit mit dem Impfstoffprogramm der Bill and Melinda Gates Foundation.

Sir Nossal wurde 1931 in Österreich geboren und wanderte in jungen Jahren nach Australien aus. Er überwand die Sprachbarriere, brillierte akademisch, wurde der beste Schüler seiner Schule und erwarb schließlich seinen Medizinabschluss an der University of Sydney. Anschließend promovierte Sir Nossal zum Dr. an der Universität Melbourne. Seine glänzende Karriere führte ihn zum renommierten Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) in Melbourne, wo er von 1965 bis 1996 als Direktor fungierte.

Sir Nossal äußerte seine Hoffnung, dass die Statue neben seinem anhaltenden Einfluss auf die Schule künftige Generationen dazu inspirieren würde, ihre Träume zu verwirklichen. Er erinnerte das Publikum daran, dass Australien ein Land mit großen Chancen ist, und drückte seine Dankbarkeit und seinen Stolz aus, vor ihnen zu stehen. Sir Gustav Nossal ermutigte alle, sich liebevoll an ihre Zeit an der Nossal High School zu erinnern.

Das Statuenprojekt wurde durch die Beiträge der Schulgemeinschaft und großzügige Spenden von Unternehmenslieferanten wie PSW Uniforms und Edunet Computers sowie eine beträchtliche Spende des WEHI in Anerkennung der unschätzbaren Beiträge von Sir Gustav Nossal sowohl zur medizinischen Forschung als auch zur medizinischen Forschung ermöglicht Organisation selbst.

