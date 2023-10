Neue Standards in Chile zielen darauf ab, die Lichtverschmutzung zu reduzieren und den dunklen Himmel zu schützen

Chile ist für seine außergewöhnlichen Bedingungen zur Sternenbeobachtung bekannt, wobei die Atacama-Wüste aufgrund ihres klaren Himmels und der minimalen Lichtverschmutzung einer der besten Standorte für Astronomen ist. Um diesen dunklen Himmel für die Astronomie zu bewahren und den schädlichen Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die menschliche Gesundheit und die Artenvielfalt entgegenzuwirken, hat das chilenische Umweltministerium einen neuen nationalen Beleuchtungsstandard eingeführt.

Zuvor galten in den Regionen, in denen sich große Observatorien in Chile befinden, spezielle Beleuchtungsvorschriften, um ihren Status als dunkler Himmel zu schützen. Jetzt werden diese Standards auf den Rest des Landes ausgeweitet, um verantwortungsvolle und nachhaltige Außenbeleuchtungspraktiken zu fördern.

Der neue Beleuchtungsstandard konzentriert sich auf die Verbesserung der Außenbeleuchtung durch den Übergang von intensivem blauem Licht zu sanfteren Bernsteintönen. Diese Änderung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wie Fettleibigkeit, Depressionen und bestimmte Krebsarten zu minimieren. Darüber hinaus muss die Lichtwerbung zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens ausgeschaltet werden, um sicherzustellen, dass die kommerzielle Beleuchtung in den entscheidenden Nachtstunden nicht zur Lichtverschmutzung beiträgt.

Über die menschliche Gesundheit hinaus erkennt der New National Lighting Standard auch die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Artenvielfalt an. Künstliches Licht stört das Verhalten nachtaktiver Arten, darunter bestäubende Insekten und Seevögel. Insektenbestäuber sind zur Navigation auf Mond- und Sternenlicht angewiesen, und Lichtverschmutzung kann sie verwirren und desorientieren, was sich auf die Bestäubung von Pflanzen und den Erhalt von Nutzpflanzen auswirkt. Ebenso ist der Markham-Sturmvogel, ein in Chile, Ecuador und Peru beheimateter Seevogel, durch Lichtverschmutzung gefährdet. Diese Vögel nutzen das Licht des Mondes und der Sterne, um zu ihren Brutplätzen zu navigieren, doch die städtische Beleuchtung verwirrt sie oft und verhindert so eine erfolgreiche Migration.

Der neue nationale Beleuchtungsstandard zielt darauf ab, die negativen Auswirkungen auf die Tierwelt umzukehren und Gebiete zu schützen, die für Naturschutzbemühungen von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Einführung von Intensitäts-, Farbtemperatur- und Zeitlimits möchte Chile eine rationelle und nachhaltige Nutzung künstlicher Beleuchtung erreichen und gleichzeitig die Umwelt und das menschliche Wohlbefinden schützen.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen gewährleisten die neuen Vorschriften auch den Erhalt des Schutzgebiets des dunklen Himmels in Chile, in dem sich zahlreiche Observatorien befinden. Die zunehmende Lichtverschmutzung stellt auf lange Sicht ein erhebliches Risiko für die Durchführbarkeit astronomischer Beobachtungen dar. Durch die Priorisierung der Erhaltung des dunklen Himmels erkennt Chile die Bedeutung der Astronomie und ihren Beitrag zum Verständnis des Universums an.

Quellen: Fundación Cielos de Chile, chilenisches Umweltministerium