Ungewöhnliche rote Polarlichter erhellen den Himmel

By

Am 24. September erleuchtete ein seltenes rotes Polarlicht den Nachthimmel über der nördlichen Hemisphäre und erreichte Gebiete bis nach Frankreich und Kansas im Süden. Dieses atemberaubende Lichterschauspiel wurde durch einen starken geomagnetischen Sturm verursacht, der durch eine Sonneneruption der Sonne ausgelöst wurde. Sowohl grüne als auch rote Polarlichter sind natürliche Phänomene, die auftreten, wenn geladene Teilchen der Sonne mit Molekülen in der Erdatmosphäre interagieren und dabei Licht aussenden.

Die häufigsten Polarlichter sind grüne Vorhänge, die durch die Lichtemission von Sauerstoffatomen in der oberen Atmosphäre entstehen. Wenn Hochgeschwindigkeitselektronen mit Stickstoffatomen und -ionen kollidieren, können sie die Emission von Blau- und Rosatönen verursachen, die sich zu einem sanften violetten Saum vermischen. Tiefrote Lichtstreifen hingegen werden durch Sauerstoffatome in extrem großen Höhen verursacht. Diese roten Polarlichter werden typischerweise bei energiereichen Sonnenstürmen beobachtet.

Experten hatten einen Sonnensturm für den 24. September vorhergesagt, doch die Auswirkungen waren stärker als erwartet. Das rote Polarlicht erschien erstmals über Europa und faszinierte Beobachter in Schottland, Island und den Niederlanden. Später gelangte es nach Nordamerika, wo Menschen in Kansas und Nebraska Zeugen des unheimlichen Leuchtens wurden. Die Intensität des Polarlichts bestimmt die Klarheit seiner Farben, wobei stärkere Lichter in Bänder aufbrechen und sich über den Nachthimmel wölben.

Dieses Jahr war für Polarlichtjäger besonders aufregend. Es gab mehrere unglaubliche Darstellungen des Nordlichts, darunter das seltene rote Polarlicht. Die erhöhte Sonnenaktivität, Teil des 11-jährigen Sonnenzyklus, hat zu diesen faszinierenden Phänomenen beigetragen. Wissenschaftler überwachen die Sonne weiterhin auf mögliche Eruptionen und deren Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld.

Der Anblick einer roten Aurora ist ein atemberaubendes Erlebnis, das uns an die Wunder unseres Planeten und des Universums dahinter erinnert. Wenn Sie also ein Polarlicht-Jäger sind, bleiben Sie gespannt auf weitere unglaubliche Lichtshows.

Quellen:

– EarthSky – https://twitter.com/earthskyscience/status/1441547114171608576

– Christopher Probert – https://twitter.com/tophe_probert/status/1441464674901134849

– Rj Roldan ™ – https://twitter.com/rjayroldan/status/1439408655765992448

– Darth thromBOOzyt – https://twitter.com/krasmanalderey/status/1441359180396373505

– Raymond Kamstra – https://twitter.com/kamstra_raymond/status/1441595872398826497

– Stevo Howells – https://twitter.com/Stevo_SnakeDR/status/1441612538653765122