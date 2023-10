Neu entdeckter Fledermausschädel gibt Aufschluss über Evolution und Echoortung

Französische Paläontologen haben in einer Höhle einen nahezu perfekt erhaltenen Fledermausschädel entdeckt, der etwa 50 Millionen Jahre alt ist. Diese Entdeckung wirft ein neues Licht auf die Herkunft und Entwicklung der Fledermäuse. Fledermäuse verfügen über einen der ärmsten Fossilienbestände unter den Säugetieren, was es für Wissenschaftler schwierig macht, festzustellen, wann sie zum ersten Mal zu fliegen begannen, sich in Höhlen aufhielten oder Echoortung nutzten, um sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden.

Vor dieser Entdeckung wurden nur fragmentarische Fossilien früher Fledermäuse gefunden. Das älteste bekannte Fledermausfossil ist rund 57 Millionen Jahre alt und besteht aus einem einzigen Zahn. Es wurden auch abgeflachte Exemplare früher Fledermäuse gefunden, die aufgrund ihres abgeflachten Zustands jedoch schwierig zu untersuchen waren.

Der neu entdeckte Fledermausschädel Vielasia sigei bietet jedoch eine einzigartige Gelegenheit, die Anatomie einer frühen Fledermaus in drei Dimensionen zu studieren. Der Schädel ist bemerkenswert intakt und in seiner ursprünglichen Form im Kalkstein erhalten. Detaillierte Messungen des Innenohrknochens des Schädels legen nahe, dass diese Fledermaus möglicherweise Echoortung verwendet hat.

Echoortung ist eine einzigartige Fähigkeit, die einige Fledermäuse nutzen, um zu navigieren, zu kommunizieren und Beute zu lokalisieren, indem sie hochfrequente Töne aussenden und die zurückkommenden Echos interpretieren. Obwohl nicht alle Fledermäuse echoorten können, deutet das Vorhandensein bestimmter Knochen im Innenohr des Vielasia sigei-Schädels darauf hin, dass er die Fähigkeit zur Echoortung ähnlich wie moderne Fledermäuse gehabt haben könnte.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vielasia sigei kein direkter Vorfahre moderner Fledermäuse ist, sondern möglicherweise eng mit ihrem gemeinsamen Vorfahren verwandt ist. Die Höhle, in der das Fossil gefunden wurde, gilt heute als die älteste bekannte Fledermaushöhle der Welt. Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen in Frage, dass frühe Fledermäuse in Bäumen lebten, und legt nahe, dass sie möglicherweise in Zeiten schwankender Temperaturen Zuflucht in Höhlen gesucht haben.

Die Untersuchung des Schädels von Vielasia sigei eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Evolution von Fledermäusen und der Entwicklung der Echoortung. Wissenschaftler hoffen, dass dieses bemerkenswerte Fossil zu weiteren Erkundungen und Analysen des Fledermausfossilienbestands anregen und wertvolle Einblicke in die Ursprünge dieser faszinierenden Kreaturen liefern wird.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Current Biology

– Professorin Sue Hand von der School of Biological Earth and Environmental Sciences der UNSW Sydney