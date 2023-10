Fledermausschädel von vor 50 Millionen Jahren bietet neue Einblicke in die frühe Fledermausentwicklung

In einer Höhle in Frankreich wurde der fast intakte Schädel einer Fledermaus entdeckt, der etwa 50 Millionen Jahre alt ist. Dieser Befund wirft Licht auf die bisher rätselhafte frühe Entwicklung der Fledermäuse. Fledermäuse verfügen über einen der ärmsten Fossilienbestände unter den Säugetieren, was es schwierig macht, zu bestimmen, wann sie zum ersten Mal zu fliegen oder in Höhlen zu schlafen begannen und wann sie ihre einzigartigen Fähigkeiten zur Echolokalisierung entwickelten. Der Fledermausschädel der ausgestorbenen Art Vielasia sigei gehörte zu den 23 versteinerten Individuen, die in der Höhle gefunden wurden.

Frühere Fledermausfossilien waren oft fragmentiert oder völlig abgeflacht, was es schwierig machte, ihre dreidimensionale Anatomie zu untersuchen und festzustellen, ob sie Echoortung nutzten. Der Schädel von Vielasia sigei wurde jedoch perfekt in Kalkstein konserviert und behielt seine ursprüngliche Form. Dies ermöglichte es Wissenschaftlern, das Innenohr zu untersuchen und es mit modernen Fledermäusen zu vergleichen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese alte Fledermaus wahrscheinlich die Echoortung nutzte und damit den Walen in Bezug auf die Entwicklung dieser Fähigkeit deutlich voraus ist. Vor dieser Entdeckung waren sich Wissenschaftler nur über die Echoortung in modernen Fledermausfamilien sicher.

Die Vielasia sigei-Fledermaus war eine kleine, in Höhlen lebende Art mit einer Länge von nur 1.8 cm. Dies widerspricht früheren Annahmen, dass frühe Fledermäuse hauptsächlich in Bäumen rund um Seen und Wälder lebten. Die Stabilität der Höhlenumgebungen bot wahrscheinlich einen Zufluchtsort während der schwankenden Temperaturschwankungen im frühen Eozän.

Obwohl diese Entdeckung die Debatte über die frühe Echoortung von Fledermäusen nicht endgültig beilegt, liefert sie überzeugende Beweise. Es dient auch als Inspiration für die weitere Erforschung des Fossilienbestands, um mehr Einblicke in die Entwicklung der Fledermäuse und ihre einzigartigen Eigenschaften zu gewinnen.

Quellen:

– „Die Entdeckung eines alten ‚unzerkleinerten‘ Fledermausschädels wirft ein neues Licht auf die frühe Fledermausentwicklung“, University of New South Wales Sydney

– Aktuelles Biologiejournal