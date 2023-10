Die Familie Wilson erkundet die Sterne auf einer Sternenparty

By

Die Familie Wilson aus Hollister hatte kürzlich die Gelegenheit, sich mit den Amateurastronomen David Baumgartner und Ronald Ober auf ein himmlisches Abenteuer zu begeben. Sie gewannen eine Sternenparty bei einer Spendenaktion und hatten die Gelegenheit, etwas über Planeten und Galaxien zu erfahren. Baumgartner brachte sein 8-Zoll-Orion-Ritchey-Chretien-Teleskop mit, das Bilder über WLAN auf einem Tablet anzeigte, während Ober seinen 11-Zoll-Celestron-Reflektor mit einem herkömmlichen Okular verwendete.

Baumgartners Interesse an der Astronomie reicht bis in seine Kindheit zurück, als er zu Weihnachten ein Teleskop geschenkt bekam. Er verliebte sich sofort in die Sternbeobachtung und verfolgt diese Leidenschaft seitdem. Die Familie Wilson, insbesondere die Enkelkinder, war bestrebt, von den Experten zu lernen und die Sterne zu erkunden.

Am Abend stellte Baumgartner am Beispiel eines Golfballs die Skala der Himmelsentfernungen fest. Er erklärte, wenn die Sonne die Größe eines Golfballs hätte, wäre Pluto sechs Fußballfelder entfernt. Im Laufe der Nacht lokalisierten Baumgartner und Ober wichtige Objekte wie die Schwanengalaxie, die 5,500 Lichtjahre entfernt ist, und die Andromedagalaxie, die erstaunliche 2.537 Millionen Lichtjahre entfernt ist.

Einer der Höhepunkte der Sternenparty war es, Saturn aus nächster Nähe zu sehen. Die scharfe Abgrenzung des Planeten und der ikonische Ring hinterließen bei der Familie Wilson einen tiefen Eindruck. Das Erlebnis wurde als phänomenal beschrieben und es lohnte sich auf jeden Fall, die Star-Party zu gewinnen.

Die von David Baumgartner und Ronald Ober organisierte Starparty bot der Familie Wilson eine einzigartige Gelegenheit, die Wunder des Universums zu erkunden. Es war ein unvergessliches Erlebnis, das bei beiden Neugier und Ehrfurcht weckte