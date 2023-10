Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Maiasaura ein schnelles Wachstum und ein hohes Aktivitätsniveau hatte

In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Paleobiology veröffentlicht wurde, haben Forscher herausgefunden, dass Maiasaura, eine Dinosaurierart, die Fähigkeit besitzt, große Mengen an Energie und Nährstoffen aufzunehmen und diese für schnelles Wachstum und hohe Aktivität zu nutzen. Obwohl sie als langsame und träge Wesen wahrgenommen wurden, waren Dinosaurier wie Maiasaura tatsächlich warmblütig und sehr aktiv.

Die Forscher konzentrierten sich darauf, wie viel Energie die Minibus-großen Dinosaurier verbrauchten, während sie erwachsen wurden. Durch die Untersuchung ihrer Knochen konnten die Forscher feststellen, dass Maiasaura die Fähigkeit besaß, ihre Knochen zu reparieren und umzugestalten, ähnlich wie Vögel und Säugetiere.

Der Studie zufolge verursachten Fortbewegung und Belastungsaktivitäten Mikrofrakturen in den Knochen des Dinosauriers. Die Knochen konnten sich jedoch durch einen Prozess namens Knochenumbau selbst heilen. Dieser Prozess beinhaltete das Wachstum von Blutkapillaren durch den alten Knochen, der dann aufgelöst und durch neuen Knochen ersetzt wurde.

Obwohl viele Paläontologen Hinweise auf einen Knochenumbau in den Knochen erwachsener Dinosaurier gefunden haben, wurde den Knochen jugendlicher Dinosaurier nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Um junge Dinosaurierknochen zu untersuchen, untersuchten die Forscher Fossilien aus der Two Medicine Formation in Montana, die eine seltene Sammlung von Knochen derselben Dinosaurierart in verschiedenen Wachstumsstadien lieferten.

Die Forschung ergab, dass junge Maiasaura erstaunlich schnell wuchsen und im zweiten Jahr ein Gewicht von 200 bis 400 Kilogramm und im Teenageralter ein Gewicht von über 3,000 Kilogramm erreichten. Diese hohen Wachstumsraten erforderten eine erhebliche Menge an Sauerstoff und Nährstoffen aus dem Blut.

Die Forscher entwickelten außerdem eine Technik zur Messung des Blutflusses aus den Knochen, indem sie die Größe des Foramen untersuchten, eines Lochs, durch das die Hauptnährstoffarterie in den Knochen eindrang. Mithilfe dieser Technik stellten sie fest, dass die Blutflussraten bei einjährigen Dinosauriern viel höher waren als bei erwachsenen Dinosauriern, was auf den hohen Energie- und Nährstoffbedarf in den frühen Wachstumsstadien hinweist.

Insgesamt liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in das Wachstum und die Aktivitätsniveaus von Dinosauriern wie Maiasaura. Es stellt die weit verbreitete Vorstellung von Dinosauriern als träge Lebewesen in Frage und liefert neue Beweise, die die Theorie stützen, dass es sich bei ihnen um warmblütige und äußerst aktive Tiere handelte.

