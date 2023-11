Zwei Monde entdeckt, die den Asteroiden Dinkinesh in einer bizarren Formation umkreisen

Überraschenderweise haben NASA-Wissenschaftler herausgefunden, dass es sich bei dem kleinen Mond, der den Asteroiden Dinkinesh umkreist, nicht um einen Mond handelt, sondern um zwei Monde, die wie ein kosmischer Schneemann zusammengeklebt sind. Diese Art von Objekt wird als Kontaktbinärdatei bezeichnet. Während Kontaktdoppelsterne im Sonnensystem relativ häufig vorkommen, ist dies das erste Mal, dass sie im Orbit um einen Asteroiden beobachtet wurden.

Der Astronom John Spencer vom Southwest Research Institute (SwRI) erklärt: „Wir haben nicht viele aus der Nähe gesehen, und wir haben noch nie einen gesehen, der einen anderen Asteroiden umkreist.“ Wir hatten über die merkwürdigen Unterschiede in der Helligkeit von Dinkinesh gerätselt, die wir bei der Annäherung sahen, was uns einen Hinweis darauf gab, dass Dinkinesh möglicherweise einen Mond hat, aber wir haben nie etwas so Bizarres vermutet!“

Die Entdeckung wurde von der Asteroidenforscherin Lucy der NASA gemacht, die kürzlich einen Vorbeiflug an Dinkinesh absolvierte. In den Wochen vor dem Vorbeiflug bemerkte Lucy periodische Veränderungen in der Helligkeit des Asteroiden, die auf die Anwesenheit eines binären Begleiters hindeuteten. Nahaufnahmen aus einer Entfernung von 430 Kilometern bestätigten die Existenz des Mondes. Der größere Asteroid misst an seiner breitesten Stelle 790 Meter, während der kleinere Mond etwa 220 Meter groß ist, seine genaue Form bleibt jedoch unklar.

Die Ergebnisse sind für Wissenschaftler interessant, da sie Einblicke in die Prozesse geben, durch die Planeten entstehen. Lucys Mission besteht darin, Asteroiden zu untersuchen, die seit den Anfängen des Sonnensystems relativ unverändert geblieben sind, ähnlich den Bausteinen, aus denen Planeten entstanden sind. Das Verständnis gravitativ gebundener Systeme wie Dinkinesh könnte Aufschluss über den Bottom-up-Akkretionsprozess geben, durch den sich Planeten im Laufe der Zeit ansammeln.

Obwohl es Ähnlichkeiten zwischen dem Dinkinesh-System und dem Asteroiden-Binärsystem Didymos-Dimorphos gibt, das letztes Jahr von einer NASA-Raumsonde getroffen wurde, wirft die jüngste Entdeckung der schneemannförmigen Mondformation neue Fragen für Forscher auf. Der Planetenforscher Tom Statler von der NASA betont: „Es ist wirklich wunderbar, wenn die Natur uns mit einem neuen Rätsel überrascht.“ Großartige Wissenschaft drängt uns dazu, Fragen zu stellen, von denen wir nie wussten, dass wir sie stellen müssten.“

Häufigste Fragen

Was ist eine Kontaktbinärdatei?

Ein Kontaktbinärsystem ist eine Art Objekt im Raum, bei dem zwei separate Körper miteinander in Kontakt stehen und einer schneemannähnlichen Struktur ähneln.

Warum ist die Entdeckung zweier Monde, die einen Asteroiden umkreisen, bedeutsam?

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da sie Einblicke in die Prozesse der Planetenentstehung im frühen Sonnensystem bietet. Gravitationsgebundene Systeme wie Dinkinesh können Wissenschaftlern helfen zu verstehen, wie Planeten im Laufe der Zeit Material ansammeln.

Was ist die Mission der Asteroidenforscherin Lucy der NASA?

Die Mission der Raumsonde Lucy besteht darin, Asteroiden im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu untersuchen, die ihre ursprüngliche Zusammensetzung seit der Entstehung des Sonnensystems bewahrt haben. Lucy möchte die Bausteine ​​der Planeten und ihre Entstehungsprozesse erforschen.

(Quelle: NASA)