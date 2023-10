Wissenschaftler schreiben die Geschichte der Schwarzkorallen neu und enthüllen ihren Ursprung vor 437 Millionen Jahren

Wissenschaftler des Queensland Museum Network und des National Museum of Natural History der Smithsonian Institution haben eine bahnbrechende Entdeckung über schwarze Korallen gemacht. Ihre Forschung hat ergeben, dass schwarze Korallen vor etwa 437 Millionen Jahren an den Kontinentalhängen entstanden sind, was die weit verbreitete Annahme in Frage stellt, dass sich Tiefseearten aus Vorfahren im Flachwasser entwickelt haben. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung des Meereslebens und unterstreicht die Bedeutung des Schutzes dieser alten Abstammungslinien.

Der Hauptautor Dr. Jeremy Horowitz führte die Forschung im Rahmen seiner Doktorarbeit durch. und arbeitete mit Dr. Tom Bridge und Dr. Peter Cowman zusammen. Die Studie umfasste die Analyse von 83 Arten schwarzer Korallen und die Erstellung einer detaillierten Evolutionsgeschichte, die bis in die frühe Silurzeit zurückreicht. Dies wurde durch die Extraktion und Sequenzierung der DNA von über 80 einzigartigen Arten erreicht. Den Forschern liegen nun Daten für über 150 Schwarzkorallenarten vor, was einen bedeutenden Meilenstein beim Verständnis der Evolutionsgeschichte und Taxonomie dieser Organismen darstellt.

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Ökosystems gegenüber Umweltveränderungen von entscheidender Bedeutung. Die Forschung zur Anpassung schwarzer Korallen an verschiedene Tiefen über Millionen von Jahren hinweg liefert wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit, was angesichts der Herausforderungen des Klimawandels besonders wichtig ist. Dieses neue Wissen könnte eine wichtige Rolle bei den Bemühungen zum Schutz von Korallenarten spielen.

Diese Forschung trägt zu einem größeren Rätsel des Verständnisses der Evolutionsgeschichte und der ökologischen Dynamik von Tiefseeökosystemen bei. Es erweitert auch unser Wissen darüber, wie sich das Leben an extreme Umgebungen anpasst, und unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung alter Abstammungslinien für den Schutz der biologischen Vielfalt. Darüber hinaus nutzte die Studie modernste Technologien wie das Skimming des Genoms und die gezielte Anreicherung genomischer Regionen und ebnete so den Weg für zukünftige Fortschritte und Innovationen in der Meereswissenschaft.

Schwarze Korallen sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und ihrer einzigartigen Fähigkeit, Krebs zu verhindern, von besonderem Interesse und ermöglichen ihnen eine Lebenserwartung von über 4,000 Jahren. Weitere Forschungen, einschließlich der Sequenzierung des gesamten Genoms von Schwarzkorallen, könnten Einblicke in ihre verlängerte Lebensdauer und mögliche Anwendungen für biomedizinische Therapien beim Menschen liefern.

Diese bahnbrechende Studie eröffnet neue Wege zum Verständnis der Geschichte und Biologie der Schwarzkorallen und ihre Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Meereswissenschaften, den Naturschutz und die medizinische Forschung.

