Historische Windkanalanlage testet die Mars-Aufstiegsrakete der NASA

By

Das Mars Ascent Vehicle (MAV)-Team der NASA hat kürzlich Windkanaltests im Marshall Space Flight Center der NASA abgeschlossen. Die Einrichtung leistet seit langem einen Beitrag zu NASA-Missionen, einschließlich des Apollo-Programms. Jetzt spielt es eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung des ersten Raketenstarts vom Mars.

Die Tests, die vom 10. bis 15. Juli stattfanden, umfassten die Erfassung aeroakustischer Daten mithilfe 3D-gedruckter maßstabsgetreuer Modelle des MAV. Ziel war es, die Dynamik des MAV-Designs zu verstehen und seine Aerodynamik, Leistung, Steuerbarkeit und Beladung zu verbessern.

Der Windkanal in Marshall ist nur 24 Zoll lang und 14 Zoll hoch und breit, kann aber Überschallgeschwindigkeiten von bis zu Mach 5 (ca. 3,800 Meilen pro Stunde) erreichen. Es war maßgeblich an der Erprobung legendärer Raketen wie Redstone, Jupiter-C und Saturn sowie an Space-Shuttle- und Space Launch System (SLS)-Designs beteiligt.

Während der Windkanaltests wurden maßstabsgetreue Modelle des MAV in mehreren Winkeln getestet, um die Auswirkungen des Luftstroms auf die Fahrzeugstruktur zu untersuchen. Das Team suchte nach Bereichen mit turbulenter Strömung, Stoßschwingungen und Druckschwankungen, die die Leistung des Fahrzeugs beeinträchtigen könnten.

Das MAV ist ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Mission der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Anfang der 2030er Jahre wissenschaftlich ausgewählte Proben vom Mars zurück zur Erde zu bringen. Das MAV wird Röhren mit Marsgesteins- und Bodenproben in die Umlaufbahn um den Mars befördern, wo sie zur Raumsonde Earth Return Orbiter übertragen werden.

Die bei den Windkanaltests gesammelten Daten werden dem Team zusammen mit anderen Analysen helfen, die Umgebungen besser zu verstehen, denen das MAV ausgesetzt sein wird, wenn es das erste Fahrzeug ist, das von der Oberfläche eines anderen Planeten startet.

Der erfolgreiche Abschluss der Windkanaltests ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des MAV und der Mars Sample Return-Kampagne. Ziel dieser Kampagne ist es, vom NASA-Rover Perseverance gesammelte Proben zu entnehmen und sie mithilfe fortschrittlicher Instrumente auf der Erde zu untersuchen. Die Proben haben das Potenzial, die frühe Entwicklung des Mars aufzudecken und Einblicke in die Möglichkeit uralten mikrobiellen Lebens auf dem Planeten zu geben.

Das MAV wird in Marshall verwaltet und soll an Bord des Sample Retrieval Landers zu einer zweijährigen Reise zum Mars starten. Nach dem Sammeln der Proben würde das MAV vom Mars in die Umlaufbahn starten, wo der Earth Return Orbiter den Probenbehälter einfangen würde.

Die Proben werden voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre auf der Erde eintreffen, was einen bedeutenden Erfolg in der Weltraumforschung und wissenschaftlichen Forschung darstellt.

Quelle: NASA, abgerufen am 25. September 2023 von https://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html